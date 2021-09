Κοινωνία

Ηλιούπολη: Ο αστυνομικός έχασε την επιμέλεια της κόρης του

Ο αστυνομικός που συνελήφθη στην Ηλιούπολη διότι εξέδιδε μια 19χρονη κοπέλα

Στην μητέρα του δόθηκε η επιμέλεια της 10χρονης που έμενε μαζί με τον 39χρονο αστυνομικό, ο οποίος στις αρχές του περασμένου Ιουλίου συνελήφθη στην Ηλιούπολη διότι εξέδιδε μια 19χρονη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η δικηγόρος της πρώην συζύγου του Ελισάβετ Τσέρτου η αντιδικία ήταν σφοδρή.

«Η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή ανάθεση της επιμέλειας του μικρού κοριτσιού προς την μητέρα είχε ιδιαίτερες δυσκολίες. Κατά την συζήτηση της υποθέσεως οι αντίδικοι προσπάθησαν με πάσα τρόπο να την “βγάλουν” ακατάλληλη μητέρα ώστε να μην φτάσει ποτέ το κορίτσι κοντά της καθώς η αντιδικία ήσαν σφοδρή.

Ταυτόχρονα συζητήθηκε η προσωρινή διαταγή της ανταίτησης ασφαλιστικών μέτρων των αντιδίκων που ζητούσαν να ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου στον αδερφό και γιαγιά του κρατούμενου και ταυτόχρονα δεν δίστασαν να ζητήσουν με θράσος από την Δικαιοσύνη να διατηρηθεί η επιμέλεια στον κρατούμενο πατέρα από τις φυλακές, γεγονός εκ των πραγμάτων αδύνατον», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ελισάβετ Τσέρτου.

Η ικανοποίηση της μητέρας του παιδιού

Συνεχίζοντας, συμπληρώνει: «Σήμερα η εντολέας μου είναι πανευτυχής για το αποτέλεσμα της προσωρινής διαταγής επί των ασφαλιστικών μας μέτρων καθώς της ανατέθηκε η προσωρινή επιμέλεια του ανήλικου τέκνου και περίτρανα αποφασίστηκε από το ίδιο δικαστήριο να μην δοθεί ούτε η ελάχιστη επικοινωνία τόσο στον κρατούμενο πατέρα όσο και στην οικογένειά του.

Η ταχύτατη συνδρομή των κοινωνικών υπηρεσιών και η εισαγγελία Ανηλίκων εξάλειψαν κάθε εμπόδιο αφού όλοι ανεξαιρέτως χειρίστηκαν την υπόθεση με εξαιρετική ευαισθησία και επήλθε το παραπάνω αποτέλεσμα ήτοι να βρεθεί το ανήλικο κορίτσι σε ασφαλές περιβάλλον δίπλα στην μητέρα του, η οποία είναι η μόνη που μπορεί να το φροντίσει όσο κανένας άλλος.

Ελπίζουμε ότι οι επόμενοι μήνες θα λειτουργήσουν σαν “βάλσαμο” για την ψυχή του μικρού ανήλικου κοριτσιού που ήδη νιώθει την θαλπωρή κοντά στην μητέρα της, που τόσο πολύ είχε στερηθεί. Άλλωστε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα το παιδί είχε επικοινωνία με την μητέρα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες».

Καταγγελίες για την οικογένεια του αστυνομικού

Με βάση τα όσα καταγγέλλει η δικηγόρος, οι συγγενείς του 39χρονου αστυνομικού δεν ήθελαν σε καμία των περιπτώσεων να δώσουν το παιδί στην μητέρα. Συγκεκριμένα τονίζει: «Αξίζει να σημειώσουμε πως οι ίδιοι οι συγγενείς αρνούνταν να παραδώσουν το ανήλικο κορίτσι στη μητέρα του παρά την έκδοση της δικαστικής απόφασης γεγονός που αποδεικνύει για άλλη μια φορά την κακοπιστία τους και την εμμονή τους να την στερήσουν από την μητέρα. Πολύτιμη είναι η βοήθεια που παρέχουν στην μητέρα και στο δεκάχρονο κοριτσάκι οι κοινωνικοί λειτουργοί που βρίσκονται δίπλα τους από την πρώτη στιγμή μέχρι σήμερα.

Ελπίζουμε ότι στην τελική εκδίκαση για την επιμέλεια του παιδιού, που θα γίνει τους επόμενους μήνες, δεν θα χρειαστεί, εκ νέου, να απομακρυνθεί από ένα περιβάλλον στο οποίο έχει αρχίσει να προσαρμόζεται και είναι ιδιαίτερα χαρούμενο. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά το έργο των δημοσιογράφων μέχρι σήμερα που ήταν στο πλάι μου και προστάτεψαν με τον δικό τους τρόπο το ανήλικο κορίτσι».

