Βουλή: Κόντρα για την ακρίβεια και την ΔΕΗ

Σε υψηλούς τόνους η αντιπαράθεση στην Βουλή για την ακρίβεια και την ΔΕΗ.



Σε υψηλούς τόνους πραγματοποιήθηκε η συζήτηση στην Βουλή στο πλαίσιο της επίκαιρης επερώτησης της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την ακρίβεια και την ΔΕΗ, με αντεγκλήσεις μεταξύ του υπουργού Οικονομικών και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Για "άνεμο οργής και αποδοκιμασίας" κατά της κυβέρνησης έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στη Βουλή στο πλαίσιο της επίκαιρης επερώτησης της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την ακρίβεια. Ο Αλ. Τσίπρας αναφέρθηκε στις ομιλίες των υπουργών που προηγήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι "πρέπει να βρίσκονται σε απόγνωση και πανικό, μην έχοντας να δώσουν ουσιαστικές απαντήσεις στο λαό". Όπως είπε, "οι περισσότεροι ανέβηκαν για να εκτοξεύσουν επιθέσεις και ύβρεις εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ" και τους κατηγόρησε ότι "δεν έχουν κανένα σχέδιο για να τιθασεύσουν το κύμα ακρίβειας".

Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι στη ΔΕΘ, "ο κ. Μητσοτάκης πανηγύριζε για τον άνεμο αισιοδοξίας που φυσά στη χώρα", τονίζοντας ότι τον προειδοποίησε μία βδομάδα μετά "ότι το μόνο που φυσά στη χώρα είναι άνεμος οργής και αποδοκιμασίας για τη κυβέρνηση".

Ο ίδιος υποστήριξε ότι "η οργή" έρχεται ως αποτέλεσμα του ότι "η ζωή των πολιτών γίνεται ολοένα δυσκολότερη και η "αποδοκιμασία" γιατί "εκλεγήκατε με την υπόσχεση να την κάνετε καλύτερη" μετά τα μνημόνια. "Αλλά εσείς, χωρίς να έχετε ασφυκτικές πιέσεις, χωρίς τρόικα και μνημόνια, έχετε καταφέρει να βυθίσετε τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού στην ανασφάλεια", πρόσθεσε. "Ανασφάλεια για τη ζωή, για τη δουλειά, για τη περίθαλψη, για την εκπαίδευση, αλλά και για τη καθημερινότητα", υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφερόμενος εκτενώς στις εξελίξεις με τη ΔΕΗ αναρωτήθηκε γιατί ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ δεν είπε κουβέντα για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στη ΔΕΗ που ανακοινώθηκε δύο εβδομάδες μετά.

Χαρακτήρισε απίθανο να μην γνώριζε ο υπουργός Ενέργειας και ο πρωθυπουργός και σημείωσε αναφορικά με την απουσία εξαγγελίας από τη ΔΕΘ για τη ΔΕΗ ότι η κυβέρνηση ήξερε καλά τι δώρο έκανε και σε ποιους, γι’ αυτό και -όπως συμπλήρωσε ο κ. Τσίπρας- γίνεται αστραπιαία και αιφνιδιαστικά. «Όπως καλά ήξεραν και κάποιοι άλλοι που έστησαν κερδοσκοπικό χορό στο χρηματιστήριο επί 9 ημέρες» πρόσθεσε.

«Όταν ανακοινώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ βυθίστηκε η μετοχή της ΔΕΗ. Κάποιοι ξεφορτωνόντουσαν πακέτα μετοχών μέχρι να ανακοινωθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Με δεδομένο ότι μόνο η διοίκηση και η πολιτική ηγεσία το ερώτημα είναι πως κάποιοι είχαν εσωτερική πληροφόρηση και πουλούσαν μετοχές. Φαντάζομαι ότι θα δώσουν κάποιοι εξηγήσεις στις αρχές» ανέφερε ο κ. Τσίπρας σημειώνοντας ωστόσο ότι τα χρηματιστηριακά παιχνίδια με τη ΔΕΗ είναι τα παρελκόμενα.

Απάντηση Στραϊκούρα: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τόλμησε να καταθέσει πρόταση μομφής

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τόλμησε να καταθέσει πρόταση μομφής, σχολίασε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, αμέσως μετά την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην ολομέλεια για την ακρίβεια και τη ΔΕΗ, σημειώνοντας ότι μια πρόταση μομφής θα έδινε την δυνατότητα να δει ο ελληνικός λαός ποιος λέει αλήθεια και ποιος είναι ο υποκριτής.

«Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στις εκλογικές αναμετρήσεις στο εξωτερικό. Αυτό μάλλον δείχνει τα πολιτικά και ιδεολογικά αδιέξοδα του. Αναφέρθηκε σε ευρωπαϊκά κόμματα και ηγεσίες που δεν είναι στην Αριστερά. Αλήθεια ποιες ήταν οι επιδόσεις της Αριστεράς στη Γερμανία; Ποιες ήταν οι επιδόσεις της Αριστεράς στην Ισπανία ή σε άλλες χώρες; Αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι είστε πολιτική ανεμοδούρα. Είστε σε πολιτικό και ιδεολογικό αδιέξοδο. Και αν 'ξεπεράσαμε τις κόκκινες γραμμές', και αν 'ξεπουλάμε τη δημόσια περιουσία', κάντε πρόταση μομφής. Για να ακούσει ο ελληνικός λαός ποιος λέει την αλήθεια και ποιος είναι υποκριτικής. Αλλά δεν το τολμήσατε», σχολίασε ο υπουργός Οικονομικών.



Απαντώντας σε όσα είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για τη ΔΕΗ, ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι η επιχείρηση είχε ζημιές 900 εκατομμύρια ευρώ το 2018, ζημιές 1,6 δις ευρώ το 2019, πέρασε σε κερδοφορία το 2020 και εκτιμάται ότι θα έχει κερδοφορία και το 2021. Η κεφαλαιακή αξία της ΔΕΗ ήταν κάτω από 300 εκατομμύρια ευρώ επί ΣΥΡΙΖΑ και έχει φτάσει τα 2 δισ. ευρώ. «Αυτά δεν αμφισβητούνται. Όμως μήπως θα θέλατε να ανατρέξετε λίγο στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή της εταιρείας, τον Απρίλιο του 2019, για να δούμε σε ποια κατάσταση ήταν η ΔΕΗ, και αν ήταν παράδειγμα προς μίμηση η ΔΕΗ, όπως τη αφήσατε;», είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας και κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής την έκθεση των Θεσμών για την κατάσταση της ΔΕΗ που έβλεπε τον Ιούλιο του 2019 «πολύ μεγάλη χειροτέρευση της ρευστότητας της εταιρείας και της κερδοφορίας».



«Επί ημερών σας, δημιουργήσατε το Υπερταμείο. Επί ημερών σας έφυγε από το δημόσιο το 34% και πήγε στο Υπερταμείο, μαζί με το 17% που ήταν στο ΤΑΙΠΕΔ, από πριν», είπε επίσης για τη ΔΕΗ ο κ. Σταϊκούρας, απευθυνόμενος στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόσθεσε: «Μην μας λέτε για ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας. Καταθέτω στα πρακτικά το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας, στις 20 Δεκεμβρίου του 2018, που μεταξύ των άλλων είναι και η ΔΕΗ».

Ο Χρήστος Σταϊκούρας επέμεινε ότι με το 34% το Δημόσιο παραμένει βασικός ρυθμιστής στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων με δικαιώματα καταστατικής μειοψηφίας, που διασφαλίζουν ότι ένα μεγάλο μέρος στρατηγικών αποφάσεων, θα παραμείνει υπό άμεσο δημόσιο έλεγχο.





Ιδίως όμως, ο υπουργός Οικονομικών κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει για τον προϋπολογισμό που είχε καταθέσει και ψηφίσει το 2018 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και προέβλεπε 100 εκατομμύρια ευρώ από την πώληση της ΔΕΗ. «Εσείς μας λέτε ότι δεν είχατε σκοπό να πουλήσετε. Τι είναι αυτά τα 100 εκατομμύρια ευρώ που προβλέπατε από την πώληση της ΔΕΗ;», ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας και υπογράμμισε ότι η εταιρεία θέλει να κάνει επενδύσεις για να μπορέσει να λειτουργήσει και την επόμενη μέρα απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής κρίσης, «επενδύσεις επ΄ωφελεία νοικοκυριών και επιχειρήσεων».

Ο υπουργός Οικονομικών κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για ακατάσχετη παροχολογία. Σε σχέση δε με το αίτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για αύξηση του κατώτατου μισθού, ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε πως η κυβέρνηση, ακολουθώντας τους ρυθμούς μεγέθυνσης της οικονομίας, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, θα αυξάνει τον κατώτατο μισθό.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για ψευδή ισχυρισμό ότι η Ελλάδα είναι προτελευταία στην ανάπτυξη ανάμεσα στις άλλες χώρες της ΕΕ. «Σας προκαλώ να απαντήσετε αν η Ελλάδα είναι στην προτελευταία θέση στην ΕΕ ή αν είναι στην 6η θέση. Στραβός είναι ο κύριος Τσίπρας; Αγράμματος είναι; Δεν ξέρει να διαβάσει έναν πίνακα;», σχολίασε ο 'Αδωνις Γεωργιάδης.



«Δεν θα μπορέσετε ποτέ να ασκήσετε σοβαρή αντιπολίτευση, εάν δεν μάθετε να διαβάσετε σωστά τους αριθμούς και τους πίνακες», ανέφερε επίσης ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχολιάζοντας τα όσα είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για τη ΔΕΗ και προέτρεψε τον Ευκλείδη Τσακαλώτο: «Κλείστε σε ένα δωμάτιο τον κ. Τσίπρα, κάντε του φροντιστήριο. Παραμένει ο ίδιος αγράμματος Τσίπρας, από την πρώτη ημέρα. Ήρθε στη Βουλή και είπε πάλι ένα κάρο ανοησίες, για τη ΔΕΗ, που δεν τις καταλαβαίνει. Και όταν τα μάθει από την αρχή τα ξαναλέμε».



Παρατήρησε επίσης ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις «ο Μητσοτάκης του ρίχνει του Τσίπρα 15 μονάδες και 12 μονάδες και 14 μονάδες» και την ίδια ώρα ο κ. Τσίπρας έχει το θράσος να κάνει συστάσεις στη ΝΔ να δει τις δημοσκοπήσεις.

Σκρέκας: Ο ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι παραμένει εκτός πραγματικότητας

Ο ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι παραμένει εκτός πραγματικότητας, σχολίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, λίγο προτού ολοκληρωθεί στη Βουλή η συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του ΣΥΡΙΖΑ για την αύξηση των τιμών και τις εξελίξεις με τη ΔΕΗ. «Εμείς στηρίζουμε τα νοικοκυριά που έχουν ανάγκη σε ό,τι αφορά στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, συστήνουμε το ταμείο ενεργειακής μετάβασης που θα είναι μόνιμος αποσβεστικός μηχανισμός και θα δώσει τη δυνατότητα πραγματικά να στηρίξουμε και σε επόμενες εξαιρετικές καταστάσεις, με υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, τα ευάλωτα νοικοκυριά και συνολικά τους Έλληνες και τις Ελληνίδες - και είμαστε εδώ, μέσα από μια σειρά επενδύσεων και σοβαρών μηχανισμών ώστε να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας, της ελληνικής παραγωγικής βάσης, τα επόμενα χρόνια, και να στηρίξουμε την ευρωπαϊκή απόφαση να απανθρακοποιήσουμε το ενεργειακό μείγμα, να μηδενίσουμε τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα και να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Σκρέκας. Κατηγόρησε δε, τον Αλέξη Τσίπρα για ψεύδη, χονδροειδή λάθη και ανακρίβειες.

Σε σχέση με την παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, κατά την οποία δεν προανήγγειλε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στη ΔΕΗ, και όσα είπε ο ΣΥΡΙΖΑ για κερδοσκοπικά παιχνίδια στο Χρηματιστήριο, ο κ. Σκρέκας είπε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι ανεξάρτητη και θα διερευνήσει αν υπάρχουν αθέμιτες πρακτικές. Σχολίασε, δε ότι δεν είναι δυνατόν «την ίδια στιγμή που μιλάς για υποψία διαρροής, την ίδια στιγμή να εγκαλείς τον πρωθυπουργό της χώρας ότι δεν προανήγγειλε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στη ΔΕΘ».

Οικονόμου: Η ατολμία του κ. Τσίπρα καταδεικνύει την ενοχή του στο παρελθόν

«Η ατολμία του κ. Τσίπρα καταδεικνύει την ενοχή του στο παρελθόν και την πολιτική του ανεπάρκεια στο παρόν. Επί ημέρες, κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ διέρρεαν ότι θα κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας με αφορμή το σχέδιο εκσυγχρονισμού της ΔΕΗ. Όμως δεν το τόλμησε! Γιατί έτσι θα έπρεπε να απολογηθεί, από βήματος Βουλής, για το πώς η κυβέρνησή του έφερε την εταιρεία ένα βήμα από την πλήρη χρεοκοπία και διάλυση. Και, βέβαια, ποιος και πώς την έσωσε και την οδηγεί ήδη σε δυναμική ανάπτυξη» τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σχολιάζοντας την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή.

«Έμεινε λοιπόν να αναμασά χιλιοειπωμένα κλισέ και κούφιες απειλές αντιγράφοντας τον εκλεκτό του συνδικαλιστή κ. Φωτόπουλο. Γιατί μόνον έτσι μπορεί να δει τη ΔΕΗ. Αγκυλωμένος στο παρελθόν, εκφράζει πολιτικά τη βαθιά συντήρηση και την οπισθοδρόμηση. Εκφράζει την εποχή που πασχίζουμε να αφήσουμε πίσω μας» προσέθεσε ο κ. Οικονόμου.

Η απάντηση ΣΥΡΙΖΑ

Αιχμές κατά της κυβέρνησης για «κρυφό σχέδιο εκχώρησης του πλειοψηφικού πακέτου της ΔΕΗ», αφήνει ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του, με την οποία απαντά στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου για την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην βουλή. «Ο κ. Οικονόμου έχει τον ρόλο του κυβερνητικού εκπροσώπου και όχι του υποβολέα των κινήσεων του Αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης», αναφέρει το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: «Αν η κυβέρνηση έχει σοβαρά εσωκομματικά ζητήματα ανοιχτά και επιθυμεί να δείξει ενότητα στη πολιτική της εκποίησης του δημοσίου πλούτου που αποτελεί πεδίο σύγκλισης Μητσοτάκη - Σαμαρά, τη λύση δεν θα τους τη δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ».

Συνεχίζοντας, επαναλαμβάνει τα ερωτήματα που όπως λέει, δεν απάντησαν οι υπουργοί στο Κοινοβούλιο: «Ποιο είναι το σχέδιο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Γιατί δεν ανακοινώνει αύξηση του κατώτατου μισθού, ενώ προεκλογικά το υποσχόταν; Γιατί δεν εξαγγέλθηκε η ΑΜΚ της ΔΕΗ στη ΔΕΘ και ποιοι το ήξεραν και χειραγώγησαν τη μετοχή; Ποιο κρυφό σχέδιο υπάρχει για τη πρωτοφανή στα χρονικά εκχώρηση ελέγχου του πλειοψηφικού πακέτου μιας τόσο κρίσιμης εταιρείας από το Δημόσιο και ποιος εθνικός εργολάβος θα ωφεληθεί;».

Το ΜέΡΑ25 σε ανακοίνωσή του αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «η σημερινή κοκορομαχία των κομμάτων του μνημονιακού τόξου για την ΔΕΗ, είναι πρόδηλα υποκριτική αφού όλα μαζί τα μνημονιακά κόμματα συναίνεσαν στο ξεπούλημα (ουσιαστικά χάρισμα) όλης της ενεργειακής δομής της χώρας στην ντόπια και ξένη ολιγαρχία. Δεν πέφτει σαν κεραυνός εν αιθρία η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, αφού ήταν ένα προαναγγελθέν έγκλημα, ψηφισμένο από ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ»

