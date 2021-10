Life

Οι διάσημες που παραμορφώθηκαν από τις πλαστικές

Ακόμα και είδωλα όπως η Marilyn Monroe φαίνεται πως είχαν "πειράξει" λιγάκι την εικόνα τους...

Οι περισσότεροι διάσημοι celebrities του εξωτερικού δεν είναι κρυφό πως έχουν χρησιμοποιήσει νυστέρι για να αλλάξουν μερικά "προβλήματα" τόσο στο πρόσωπό τους, όσο και στο σώμα τους.

Αν και υπάρχουν αρκετές πλαστικές που έγιναν με επιτυχία, μερικά αστέρια του Hollywood αν και έφτασαν στα άκρα... τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που περίμεναν.

Donatella Versace

Το πρώτο πράγμα που παρατηρεί κανείς στην Donatella Versace είναι το υπερβολικά "παχουλό" άνω χείλος της. Τα φυσικά κάτω χείλη τείνουν να είναι περίπου 50 τοις εκατό μεγαλύτερα από το άνω χείλος. Στην περίπτωση της Donatella Versace ωστόσο, οι αναλογίες αντιστρέφονται, αποδίδοντας αυτό που ο πλαστικός Anthony Youn αποκαλεί "χείλη πέστροφας".

