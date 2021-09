Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Θεοδωρίδου για τρίτη δόση εμβολίου: Ηπιότερες οι παρενέργειες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία των ραντεβού για την χορήγηση της τρίτης δόσης του εμβολίου. Τι είπε για τις σπάνιες παρενέργειες που έχουν καταγραφεί.

Στην διαδικασία της χορήγησης τρίτης δόσης του εμβολίου κατά της COVID-19 μίλησε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας.

Όπως ανέφερε, η χορήγηση τρίτης όσης έχει ξεκινήσει για τους ανοσοκατεσταλμένους και τις επόμενες ημέρες θα επεκταθεί στις δομές των ηλικιωμένων, σε άτομα άνω των 60 ετών και στους υγειονομικούς.

Εξήγησε πως το σκεπτικό για την χορήγηση της τρίτης δόσης εδράζεται στη βαθμιαία μείωση των αντισωμάτων και η σύσταση που υπάρχει αφορά μετά την παρέλευση 6 μηνών.

Όσοι έχουν κάνει mRNA εμβόλιο (Pfizer ή Moderna) θα κάνουν 3η δόση mRNA εμβολίου και συγκεκριμένα εκείνο της Pfizer.

Όσοι έχουν κάνει το εμβόλιο της AstraZeneca, θα κάνουν επίσης 3η δόση mRNA εμβολίου.

Για όσους έχουν κάνει το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, αναμένονται συστάσεις για το εάν θα κάνουν το ίδιο ή mRNA εμβόλιο.

Επικαλούμενη στοιχεία από το Ισραήλ, όπου έχει προχωρήσει σημαντικά το πρόγραμμα χορήγησης 3ης δόσης εμβολίου κατά της COVID19, η κ. Θεοδωρίδου τόνισε πως οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν ήταν ηπιότερες συγκριτικά με τις προηγούμενες δόσεις. Ειδικότερα, οι συνήθεις ήταν πόνος και ερυθρότητα στο σημείο του εμβολιασμού, ενώ αναφέρθηκε επίσης σε διόγκωση του μασχαλιαίου αδένα (σε ποσοστό 5,2%).

Η Μαρία Θεοδωρίδου αναφέρθηκε επίσης στην εμφάνιση του ιού της γρίπης, υπογραμμίζοντας πως ο εμβολιασμός είναι επιβεβλημένος για τις ευάλωτες ομάδες και ότι δεν απαιτείται χρονική απόσταση ανάμεσα στα δύο εμβόλια.

Για ακόμη μία φορά, τόνισε πως τα εμβόλια είναι ασφαλή τόσο για την κύηση όσο και για την γαλουχία και απέρριψε κατηγορηματικά τους φόβους γονέων σχετικά με ενδεχόμενη επίπτωση στην αναπαραγωγική ικανότητα των παιδιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Ληστεία στην Μητροπόλεως: Συνελήφθη ο δράστης

Πλεύρης για Μυρτώ: Η επαφή με την οικογένειά της και η δέσμευση

Γλυκά Νερά: ανατροπή για την επιμέλεια της Λυδίας (βίντεο)