ΠΑΣ Γιάννινα – ΟΦΗ: Μοιρασιά στους “Ζωσιμάδες”

ΠΑΣ Γιάννινα και ΟΦΗ συνέχισαν την αήττητη πορεία τους στο εφετινό πρωτάθλημα, με τη μεταξύ τους αναμέτρηση στους «Ζωσιμάδες», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, να ολοκληρώνεται ισόπαλη 1-1. Το παιχνίδι ήταν εξαρχής επιθετικό και πλούσιο σε φάσεις, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με πέναλτι του Νέιρα στο 12΄ και τους Ηπειρώτες να ισοφαρίζουν με τον Μιλιντσεάνου στο 22΄.

Ο ΟΦΗ μάλιστα κατέρριψε το αήττητο ρεκόρ του που ήταν οι 10 αγώνες και το οποίο είχε από τον Απρίλιο του 1986 έως τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, καθώς απόψε στα Γιάννενα συμπλήρωσε 11 παιχνίδια χωρίς ήττα.

Ο αγώνας ξεκίνησε με τρελό ρυθμό και την μπάλα να πηγαίνει πάνω-κάτω, με τον ΟΦΗ να ανοίγει το σκορ στην πρώτη επικίνδυνη επίσκεψη που δημιούργησε. Στο 9ο λεπτό ο Εραμούσπε ανέτρεψε στην περιοχή τον Λάμπρου και ο διαιτητής Αγγελάκης, με τη χρήση του VAR, έδειξε τα 11 μέτρα ύστερα από δύο λεπτά, για να ανοίξει το σκορ ο Νέιρα στο 12΄.

Η απάντηση των γηπεδούχων δεν άργησε, πάντως, καθώς στο 22΄ ο Μιλιντσεάνου με ωραία κίνηση και σουτ ισοφάρισε. Μάλιστα, ο ΠΑΣ παραλίγο να πάρει και προβάδισμα στο 39΄, με την κεφαλιά του Περέα από σέντρα του Σάλιακα να φεύγει μόλις άουτ, ενώ στο 40΄ η έξοχη ενέργεια Νέιρα κατέληξε σε κόρνερ.

Η ομάδα του Μεταξά προσπάθησε στο δεύτερο ημίχρονο να φτάσει στην ολική ανατροπή, ανέλαβε τον ολοκληρωτικό έλεγχο και στο 56΄, σε νέα απίθανη σέντρα του Σάλιακα, η κεφαλιά του Κάργα έφυγε μόλις άουτ, ενώ στο διάστημα μεταξύ 60ού 61ου λεπτού η περιοχή του Επασί πήρε... φωτιά!

Στο 60΄ λοιπόν ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ έκανε την απόκρουση του αγώνα σε τετ-α-τετ του Μορέιρα και στο 61΄, σε νέο στημένο του Σάλιακα (κόρνερ) ακόμη μια κεφαλιά από τον Κάργα ξανάφυγε ελάχιστα άουτ. Στο 70΄ ο δαιμόνιος Σάλιακας γύρισε την μπάλα από δεξιά και ο Μορέιρα μόνος του δεν μπόρεσε να πλασάρει (!).

Στη μία και μοναδική φορά που οι Κρήτες ανησύχησαν ουσιαστικά τον Λοντίγκιν στην επανάληψη έφτασαν κοντά στο γκολ, αλλά ο κεραυνός του Ντουρμισάι από περίπου 40 μέτρα έστειλε την μπάλα να προσκρούσει με πάταγο στο οριζόντιο δοκάρι, στο 72ο λεπτό.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Ηρακλής Μεταξάς): Λοντίγκιν, Πίρσμαν, Κάργας, Σάλιακας, Εραμούσπε, Καραχάλιος, Ντομίνγκεθ, Σναϊντερ, Περέα (90΄+3 Λιάσος), Μιλιντσεάνου (78΄ Τριάδης), Μορέιρα.

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Επασί, Πασαλίδης (56΄ Διαμαντής, 66΄ Κοροβέσης), Μαρινάκης, Λάμπρου, Νέιρα (83΄ Σελίμοβιτς), Βούρος, Γκαγέγκος, Ντουρμισάι, Γιαννούλης, Μπαλογιάννης (66΄ Ντε Γκουζμάν), Βαν Ντούινεν (84΄ Γρίβας).

