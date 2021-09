Πολιτισμός

“Body Worlds”: η αυθεντική έκθεση στην Αθήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε από την παρουσίαση της πιο σπουδαίας, διεθνών προδιαγραφών, ανακοινωμένης έκθεσης, στο Κέντρο Πολιτισμού “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ”, που έχει ενταχθεί στις προτάσεις του αθηναϊκού πολιτιστικού χάρτη.

H αυθεντική έκθεση BODY WORLDS που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, άνοιξε τις πόρτες της στο Κέντρο Πολιτισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ».

Η γιατρός και ανατόμος Dr. Angelina Walley - ψυχή της διοργάνωσης της έκθεσης, η Ζέτα Δούκα - Ηθοποιός, Ιδρύτρια της ΜΚΟ Ανάσα κατά των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής, η Ράνια Θρασκιά- Παιδαγωγός, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας ΜSc, ο Θεόδωρος Ιακωβίδης - Αθλητής της άρσης βαρών με πολλές διακρίσεις, πανελληνιονίκης επί σειρά ετών, ο Γιώργος Καχριμάνης - Καθηγητής φυσικής αγωγής, επιστημονικός συνεργάτης Αστέρα Τρίπολης FC , η Κυριακή Γαλάνη - καθηγήτρια φυσικής αγωγής με ειδικότητα άρση βαρών, 17 χρόνια ομοσπονδιακή προπονήτρια στην εθνική ομάδα άρσης βαρών. Μέλος του ΔΣ του ΠΑΟ Α.Ο. και υπεύθυνη τμήματος στο ου και άρσης βαρών του ΠΑΟ Α.Ο. και η Βίκυ Κοκκίνη, υπεύθυνη διοργάνωσης της έκθεσης ήταν στο πάνελ της πολύ ενδιαφέρουσας παρουσίασης της BODY WORLDS.

Μιας έκθεσης που διαθέτει πραγματικά ανθρώπινα σώματα που έχουν διατηρηθεί μέσω «πλαστινοποίησης», μίας μεθόδου διατήρησης του ιστού του σώματος που εφευρέθηκε τη δεκαετία του 1970.

Η γιατρός και ανατόμος Dr. Angelina Walley - πνευματικό παιδί του Gunther von Hagens, εμπνευστή της έκθεσης, Γερμανού γιατρού, διάσημου για το πρωτοποριακό έργο του στη διατήρηση του σώματος, καθώς και στις βιντεοσκοπημένες αυτοψίες του – εξήγησε τη σημασία αυτής της έκθεσης η οποία όπως είπε διαθέτει πραγματικά ανθρώπινα σώματα που έχουν διατηρηθεί μέσω «πλαστινοποίησης», μίας μεθόδου διατήρησης του ιστού του σώματος που εφευρέθηκε τη δεκαετία του 1970. «Ο πρωταρχικός στόχος είναι η πρόληψη και η περίθαλψη της ανθρώπινης υγείας. Οι εκθέσεις BODY WORLDS σχεδιάστηκαν για να εκπαιδεύσουν το κοινό σχετικά με τις εσωτερικές λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος και να δείξουν τις επιπτώσεις του υγιούς και ανθυγιεινού τρόπου ζωής. Απευθυνόμενες κυρίως σε ένα απλό κοινό, οι εκθέσεις έχουν ως στόχο να εμπνεύσουν τους επισκέπτες να συνειδητοποιήσουν την ευθραυστότητα του σώματός τους και να αναγνωρίσουν την ανατομική ατομική ομορφιά του καθενός. Η έκθεση σκοπεύει: Να ενισχύσει την αίσθηση της ατομικής υγείας.

Να δείξει τις δυνατότητες και τα όρια του σώματος. Να θέσει το ζήτημα του νοήματος της ζωής»

Η Ζέτα Δούκα με αφορμή την έκθεση αναφέρθηκε στο δικό της σώμα. «Το δικό μου σώμα -είπε- έχει δοκιμάσει τις αντοχές του στα εφηβικά και μετεφηβικά μου χρόνια, πάσχουσα από ανορεξία. Αργότερα βέβαια ετοιμάστηκε για να φιλοξενήσει τη κόρη μου και σήμερα μπαίνει σε μια άλλη κατάσταση». Εξομολογητική και ειλικρινής έδωσε το δικό της μήνυμα αφού περιηγήθηκε στα εκθέματα της έκθεσης .»Αγάπησε το σώμα σου και κάνε το να περνάει όμορφα μαζί σου . Μην ακούς κανένα. Σεβασμός και αποδοχή του σώματος που είναι η τελειότερη μηχανή».

Η Ράνια Θρασκιά υπενθύμισε ότι το σώμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ψυχή. «Είναι ο ευφυέστερος συνδυασμός και άρρηκτα συνδεδεμένος με την ψυχή, Όλα κατοικούν στο σώμα. Πριν χρόνια πιστεύαμε ότι ένας υγιής άνθρωπος είναι αυτός που ευημερεί το σώμα του. Σήμερα ξέρουμε ότι ένας υγιής άνθρωπος είναι ένας χαρούμενος άνθρωπος που ζει αρμονικά με τον εαυτό τους και τους άλλους. Γι αυτό η απλή ερώτηση: Είσαι καλά; Αποδεικνύεται πολύ σημαντική»

Ο Γιώργος Καχριμάνης από την πλευρά του αθλητισμού είπε ότι βλέποντας την έκθεση BODY WORLDS γίνεται κανείς σοφότερος σχετικά με το ανθρώπινο σώμα και τις λειτουργίες του. « Είμαστε ευγνώμονες γιατί έχουμε μπροστά μας μια πηγή γνώσης για την ανθρώπινη ζωή και η περιήγηση της είναι μια βαθειά συγκινητική συνάντηση με το εσωτερικό του σώματός μας»

Ο Θεόδωρος Ιακωβίδης ως αθλητής ο οποίος πιέζει συνεχώς το σώμα του πέρα από τα όρια πιστεύει ότι η έκθεση αυτή «μπορεί να αλλάξει όλα όσα θεωρούμε δεδομένα για το σώμα μας. Να αλλάξει συνήθειες διατροφής, καπνίσματος και καθημερινής ζωής. Η έκθεση έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Πρέπει να τη δουν όλοι »

Η Κυριακή Γαλάνη αναφέρθηκε στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της έκθεσης και τη μεγάλη σημασία της, για τη γνώση των αθλητών. «Ο άνθρωπος είναι το Ολον: σώμα και ψυχή. Γι αυτό επιμένουμε στο «νους υγιής εν σώματι υγιές».

Τέλος η Βίκυ Κοκκίνη ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες, τους συνεργάτες και τους χορηγούς επικοινωνίας που έχουν συμβάλει σημαντικά στην υλοποίηση και προώθηση της σπουδαίας αυτής έκθεσης.

Υπενθυμίζουμε ότι η BODY WORLDS είναι μία από τις πιο επιτυχημένες εκθέσεις που παρουσιάζονται σε όλον τον κόσμο. Πρωτοεμφανίστηκαν στο Τόκυο το 1995, προσελκύοντας περισσότερους από 50 εκατομμύρια επισκέπτες σε περισσότερες από 140 πόλεις, στην Αμερική, την Αφρική, την Ασία και την Ευρώπη.

Το Body Worlds διαθέτει πραγματικά ανθρώπινα σώματα που έχουν διατηρηθεί μέσω «πλαστινοποίησης», μίας μεθόδου διατήρησης του ιστού του σώματος που εφευρέθηκε τη δεκαετία του 1970.

Η ανατομία και η πλαστινοποίηση ενός ολόκληρου σώματος απαιτεί 1.500 ώρες εργασίας και συνήθως χρειάζεται τουλάχιστον ένα έτος για να ολοκληρωθεί.

Μέρος της σπουδαίας αυτής έκθεσης χρησιμοποίηθηκε για τα γυρίσματα στην ταινία Casino Royal του πράκτορα 007 James Bond με πρωταγωνιστή τον Daniel Craig:

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ;

Κάθε έκθεση BODY WORLDS περιέχει πραγματικά ανθρώπινα δείγματα, συμπεριλαμβανομένων ολόκληρων πλαστινοποιημένων συναρπαστικών σωμάτων, καθώς και μεμονωμένα όργανα, διαμορφώσεις οργάνων, αιμοφόρα αγγεία και διαφανείς φέτες σώματος. Η πλαστινοποίηση οδηγεί τον επισκέπτη σε ένα συναρπαστικό ταξίδι κάτω από το δέρμα. Παρέχει ευρεία εικόνα για την ανατομία και τη φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος. Εκτός από τις λειτουργίες των οργάνων, οι κοινές ασθένειες περιγράφονται με εύκολο τρόπο, συγκρίνοντας υγιή και προσβεβλημένα όργανα.

Δείχνουν τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο ασθενειών και εθισμών, όπως η κατανάλωση καπνού ή αλκοόλ και καταδεικνύουν τον μηχανικό τρόπο λειτουργίας των τεχνητών αρθρώσεων γόνατος ή ισχίου. Μεμονωμένα δείγματα χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση υγιών και ασθενών οργάνων, δηλαδή ενός υγιούς πνεύμονα με αυτόν του καπνιστή, για να τονιστεί η σημασία ενός υγιούς τρόπου ζωής. Τα πλαστινοποιημένα σώματα, με εικόνα ζωντανών οργανισμών, απεικονίζουν τις θέσεις αυτών των οργάνων μέσα στο ανθρώπινο σώμα.

Πληροφορίες

Κέντρο Πολιτισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»

Πειραιώς 254, Ταύρος

Τ. 21 22 54 5000

Περίοδος έκθεσης 24/9/21 με 9/1/22

Ώρες λειτουργίας καθημερινά 10:00 – 20:00

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Κοζάνη

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: ο ανάδρομος Ερμής και η Αφροδίτη (βίντεο)

Σεισμός στο Ηράκλειο: Η “προφητική” ανάρτηση Τσελέντη