Κοινωνία

Γυναικοκτονία στη Ρόδο: η Ντόρα και το “αντίο” της αδελφής της, μέσω του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σπαρακτικό γράμμα, της αδερφής της άτυχης Ντόρας. Η Έφη Ζαχαριά μίλησε για τις ανέμελες στιγμές στις διακοπές τους στην Κάλυμνο.​



Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Η μικρή αδελφή της αδικοχαμένης Ντόρας, αποχαιρετά την εκπαιδευτικό, με ένα σπαρακτικό γράμμα, που φέρνει στο φως αποκλειστικά ο ΑΝΤ1. Η Έφη Ζαχαριά, μίλησε στην Κέλλυ Χεινοπώρου, για τις ανέμελες στιγμές της οικογένειας, στις διακοπές τους στην Κάλυμνο.

Τραγουδούν ανέμελες, με τον αέρα της καλύμνου να τους ανακατεύει τα μαλλιά. Σε εκείνες τις οικογενειακές διακοπές, ένα χρόνο πριν από τον άδικο χαμό της, η μικρή αδελφή της Ντόρας με το κινητό καταγράφει τις στιγμές…

Σήμερα, η μικρή Έφη βλέπει αυτό το βίντεο ξανά και ξανά, και παλεύει να μην φοβάται – όπως της έλεγε τότε η αδελφή της – σε αυτόν τον κόσμο τον απάνθρωπο. Σε μια κολλά χαρτί αποφάσισε να της γράψει δυο λόγια αποχαιρετισμού…

«Μια ζωή ήμουν προσκολλημένη πάνω σου. Δεν υπήρχε στιγμή που να σε άφηνα μόνη σου. Όπου πήγαινες ήμουν από πίσω σου και γελούσες φωνάζοντας με "κολαούζο". Κάθε φορά που ήθελα να πάρω ένα ρούχο σου τσακωνόμασταν σαν αδερφές και εμείς. Θυμάμαι που σου έφτιαχνα τα μαλλιά κάθε φορά που ήθελες να πας κάπου. Αυτές οι πλεξούδες που τόσο πολύ σου άρεσαν..», γράφει στο γράμμα της η αδερφή της άτυχης Ντόρας.

Την ώρα που συνεχίζεται η προανάκριση για την ολοκλήρωση της δικογραφίας για το έγκλημα, με τους αστυνομικούς να συγκεντρώνουν στοιχεία για το βίαιο παρελθόν του δράστη, η μικρή Έφη αποφάσισε να γράψει ένα γράμμα για την μεγάλη της αδελφή και μέσω του ΑΝΤ1 να περιγράψει την Ντόρα έτσι όπως πραγματικά ήταν: ένα κορίτσι ελεύθερο, πάντα χαμογελαστό, η ψυχή της παρέας, που γέμιζε το δωμάτιο με νότες και τραγούδια…

«Μια ζωή με προστάτευες, μου έδινες συμβουλές ,ήσουν το στήριγμα μου. Ήσουν η μεγάλη μου αδερφή και αυτό τα λέει όλα. Ντόρα μου να ξέρεις ποτέ δε θα σου πω αντίο, θα υπάρχεις μέσα μου, σε κάθε βήμα μου. Ξέρω ότι θα με προστατεύεις για πάντα! Μια ζωή άλλωστε αυτό έκανες !», γράφει ακόμα στο γράμμα της η αδερφή της Ντόρας.

Και συνεχίζει: «Σου είμαι ευγνώμων για ότι έκανες για εμένα. Όσους ανθρώπους και να έχω δίπλα μου, κανένας δεν μπορεί να καλύψει το κενό της απουσίας σου. Γιατί είσαι οικογένεια ,η κολλητή μου ,το σπίτι μου, η δύναμή μου!!»

Η Ντόρα της έλεγε πάντα: να μην φοβάται κανέναν, να είναι πάντα δυνατή και ελεύθερη. Αυτό έκανε και η ίδια : αυτό έκανε και στην τελευταία της σχέση, η οποία την εγκλώβισε ύπουλα και βίαια. Η μικρή Έφη όμως παλεύει να βρει το «γιατί» : αφού η Ντόρα μίλησε νωρίς, έφυγε εγκαίρως, γιατί κανείς δεν κατάφερε να την προστατέψει από τον δολοφόνο της…;

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός - Παπαδόπουλος: η Θήβα μας “προβληματίζει”, μετά την Κρήτη

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Κλοπή με “χρυσή λεία” στον Άγιο Παντελεήμονα (εικόνες)