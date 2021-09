Κοινωνία

Σεισμός στην Κρήτη - ΕΛ.ΑΣ: Περιπολίες στις σεισμόπληκτες περιοχές

Αυξημένα μέτρα τάξης και ασφάλειας, με διαταγή του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.

Η ΕΛΑΣ, με διαταγή του Αρχηγού της αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη, έχει λάβει από την πρώτη στιγμή αυξημένα μέτρα τάξης και ασφάλειας στις σεισμόπληκτες περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Αρχηγείου της.

«Για τον σκοπό αυτό, η διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου διαθέτει ανά 8ωρο, 24 περιπολίες με 46 αστυνομικούς στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Μινώα - Πεδιάδας, ενώ στους λοιπούς δήμους της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, διατίθενται επιπλέον, ανά 8ωρο, 22 περιπολίες με 44 αστυνομικούς. Η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα για την παροχή κάθε αναγκαίας συνδρομής και υποστήριξης των κατοίκων».

