Πυρόπληκτοι στην Εύβοια: Ευεργετικές ρυθμίσεις για τις εισφορές

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ένταξη στις ρυθμίσεις. Τι προβλέπεται για τη διαδικασία αποπληρωμής και το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Στο πλαίσιο της στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων, που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ εξέδωσε το με Α.Π.: 374002/Σ.119983/27.9.2021 γενικό έγγραφο (δείτε ΕΔΩ), με το οποίο κοινοποιούνται οι πληγείσες περιοχές, οι απαιτούμενες ενέργειες, οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση εισφορών, που προβλέπουν οι ευεργετικές διατάξεις του ΦΕΚ 3744/ΤΒ΄/12.08.2021.

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπει η με αριθμ: Δ.15/Δ΄/60167/12.08.2021 (ΦΕΚ 3744/ΤΒ΄/12.08.2021) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και ρυθμίζονται οι καθυστερούμενες κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων, εργοδοτών και μη μισθωτών ασφαλισμένων, που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στους δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές, που εκδηλώθηκαν τον Αύγουστο του 2021, ανεξαρτήτως αν υπέστη ζημιά η επαγγελματική εγκατάστασή τους.

Ειδικότερα:

Α) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους ή αγρότες, προβλέπεται:

Αναστολή για 6 μήνες της καταβολής των τρεχουσών εισφορών και δόσεων εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών, με ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (δηλαδή 1/8/2021) και έως και την 31η/1/2022, χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων.

Κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσμων εισφορών και των δόσεων εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών, μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου που συνέβη η φυσική καταστροφή, με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές προσαυξήσεις της ίδιας ημερομηνίας, ήτοι με ληκτική ημερομηνία πληρωμής έως τις 31/07/2021.

Β) Για επιχειρήσεις-εργοδότες προβλέπεται:

Αναστολή της καταβολής τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες - αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή - χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων, ήτοι 1/8/2021-31/1/2022.

Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων, μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα της φυσικής καταστροφής, ασφαλιστικών εισφορών, (μετά των προσθέτων τελών, τόκων προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων), ήτοι έως τις 31/7/2021.

Διαδικασία αποπληρωμής

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, οι ανωτέρω εισφορές εξοφλούνται, κατ΄ επιλογή του οφειλέτη, σε 12 έως και 24 ισόποσες δόσεις, της πρώτης καταβαλλόμενης έως τη λήξη του πρώτου μήνα, του επόμενου της λήξης της εξάμηνης αναστολής, ήτοι έως τις 28/02/2022, ενώ το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται σε 50 ευρώ. Όσον αφορά στις εκπρόθεσμες δόσεις, αυτές επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

Επισημαίνεται ότι τα πρόσωπα που υπάγονται στις ανωτέρω ρυθμίσεις, θεωρούνται ασφαλιστικά ενήμερα ως τηρούντα ενεργή ρύθμιση οφειλών και τους χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας δύο μηνών τόσο κατά το διάστημα της αναστολής, όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των δόσεων, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των προαναφερόμενων όρων.

Τέλος, στις περιπτώσεις που ασφαλισμένοι των ως άνω πυρόπληκτων περιοχών έχουν ήδη λάβει ειδοποιητήρια για την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών δύνανται να μην προβούν στην πληρωμή τους, χωρίς να υπάρξουν επιπτώσεις, κάνοντας χρήση των ανωτέρω ευεργετικών διατάξεων.

