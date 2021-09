Αθλητικά

Απόλλων Σμύρνης - Ιωνικός: Έμειναν στο... μηδέν

Πρώτος βαθμός για την "Ελαφρά Ταξιαρχία".

Στο 0-0 έμειναν ο Απόλλων Σμύρνης και ο Ιωνικός στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League, σε ένα ματς που θα... ξεχαστεί μάλλον γρήγορα, αφήνοντας μοναδικό «σουβενίρ» στις δύο ομάδες από έναν βαθμό.

Για την «Ελαφρά Ταξιαρχία» αυτός ήταν ο πρώτος βαθμός στο πρωτάθλημα, ενώ ο Ιωνικός έφτασε του 5 βαθμούς και εδραίωσε την παρουσία του στα μεσαία «στρώματα» της βαθμολογίας.

Μετά από ένα αναγνωριστικό 20λεπτο, όπου οι δύο ομάδες «ζύγιζαν» η μία την άλλη και δεν έψαχναν πολλά πράγματα επιθετικά, ο Απόλλων έχασε την πρώτη πολύ καλή ευκαιρία στο 26’. Από σέντρα του Τσιλούλη από τα δεξιά, ο Ντάουντα έπιασε σκαστή κεφαλιά από κοντά, αλλά ο Χουτεσιώτης απομάκρυνε με εντυπωσιακή επέμβαση.

Στο 37’ ο Σαχλί πήρε την πάσα από τον Σλίβκα μέσα στην περιοχή, όμως το τελείωμά του πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Χουτεσιώτη, ενώ ο ίδιος παίκτης είχε άλλο ένα σουτ που πέρασε άουτ στο φινάλε του ημιχρόνου.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, ο Ιωνικός μπήκε λίγο καλύτερα στον αγώνα και στο 53’ είχε μία καλή στιγμή με το σουτ του Καμπράλ που πέρασε ελάχιστα άουτ από το αριστερό δοκάρι του Κότσαρη.

Στο 67’ ο Παμλίδης επιχείρησε ένα καλό σουτ, που έβγαλε ο Χουτεσιώτης, ενώ στο 68’ από άτσαλο διώξιμο του Μπρούνο Άλβες, η μπάλα πήρε πορεία προς το τέρμα, με τον Κότσαρη να δείχνει ξανά τα αντανακλαστικά του αποκρούοντας σε κόρνερ.

Στο 83’ ο Κάνιας πήρε το «ριμπάουντ» από διώξιμο του Κότσαρη, όμως το πλασέ που επιχείρησε με τη μια πέρασε λίγο άουτ, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Απόλλων έμεινε με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Τσιλούλη με δεύτερη κίτρινη για μαρκάρισμα πάνω στον Ντάλσιο, με τον Ιωνικό να μην εκμεταλλεύεται ως το φινάλε το αριθμητικό πλεονέκτημά του.

Οι συνθέσεις:

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Τζιανλούκα Φέστα): Kότσαρης, Μπαξεβανίδης, Τουτουαρίμα, Ντομίνγκεζ, Μπρούνο Άλβες, Φατιόν, Σλίβκα (79’ Λα Πάρα), Κάστρο, Τσιλούλης, Σαχλί (46’ Παμλίδης), Ντάουντα (72’ Ν. Ιωαννίδης).

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Μύγας (61’ λ. τρ. Κωνσταντινίδης), Σάντσες, Βαλεριάνος, Τσιγκρίνσκι, Καμπράλ (64’ Μάναλης), Ρομαό, Ματσούκας (87’ Ματσούκας), Άοσμαν (65’ Κάνιας), Ντάλσιο, Τουράμ.

