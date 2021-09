Πολιτική

ΚΙΝΑΛ: Εσωκομματικές εκλογές τον Δεκέμβριο

Οι ημερομηνίες των εκλογών για τη νέα ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής

Με ομόφωνη απόφασή της, η Επιτροπή Δεοντολογίας και Τήρησης Καταστατικού (ΕΔΕΚΑΠ) του ΚΙΝΑΛ εισηγείται να γίνουν εκλογές για τη νέα ηγεσία τον Δεκέμβριο.

Ειδικότερα, η ΕΔΕΚΑΠ προτείνει να διεξαχθεί ο πρώτος γύρος στις 5/12 και ο δεύτερος στις 12/12.

Την απόφαση θα κληθεί να επικυρώσει η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΚΙΝΑΛ, που συνεδριάζει την Κυριακή 3 Οκτωβρίου. Επίσης, στις 15 Οκτωβρίου θα γίνει η ανακήρυξη των υποψηφίων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι τέσσερις: Φώφη Γεννηματά, Νίκος Ανδρουλάκης, Ανδρέας Λοβέρδος και Χάρης Καστανίδης.

Η ΕΔΕΚΑΠ αποφάσισε επίσης:

Να ορίσει Νομαρχιακές Επιτροπής συντονισμού - εν είδει εφορευτικών επιτροπών ανά τη χώρα.

Να ορίσει ως αντίτιμο για την ψηφοφορία μέλους ή φίλου το ποσό των 3 ευρώ για τον πρώτο γύρο (αν και είναι υπό συζήτηση και το δίευρω) και 1 ευρώ για τον β' γύρο.

Οσοι ψηφίσουν την πρώτη Κυριακή θα κληθούν να ψηφίσουν και τη δεύτερη Κυριακή, όπως έγινε και το 2017.

Στη συζήτηση που έγινε στην ΕΔΕΚΑΠ υπήρχαν και απόψεις να οριστούν οι εκλογές λίγο νωρίτερα, αλλά όλοι συγκατένευσαν τελικά στις δύο προαναφερθείσες ημερομηνίες, ώστε να μη συμπέσουν οι εκλογές με τις πανελλαδικές αρχαιρεσίες των δικηγόρων, 26-27 Νοεμβρίου.

