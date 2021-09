Σεισμός στην Κρήτη: Δύσκολη νύχτα στα χωριά που επλήγησαν (βίντεο)

Κοινωνία

Εικόνες “Αποκάλυψης” μετά το φονικό χτύπημα του Εγκέλαδου. Αγωνιούν οι κάτοικοι για την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας. Τι λένε οι σεισμολόγοι.

Νύχτα αγωνίας για τους κατοίκους του Ηρακλείου Κρήτης, μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας. Η σεισμική δραστηριότητα είναι έντονη. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ σημειώθηκε δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών, η οποία αναστάτωσε τους κατοίκους.

Σε λειτουργία βρίσκονται ήδη χώροι φιλοξενίας στο εκθεσιακό κέντρο Αρκαλοχωρίου για τους πληγέντες από τον φονικό σεισμό, οι οποίοι αδυνατούν να μείνουν στα σπίτια τους λόγω των ζημιών που υπέστησαν από τη μανία του Εγκέλαδου.

Τις εργασίες για το στήσιμο του πρόχειρου καταυλισμού επιθεώρησε κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή από νωρίς το μεσημέρι. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και σε οικισμούς του δήμου Μίνωα Πεδιάδας.

Σύμφωνα με τον κ. Στυλιανίδη, την Τρίτη αναμένονται περισσότεροι από 40 μηχανικοί, για να πραγματοποιήσουν αυτοψία στα κτήρια που έχουν υποστεί ζημιές.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο διευθυντής Ερευνών Σεισμολογίας του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, συνέστησε στους κατοίκους των σεισμόπληκτων χωριών να μην επιστρέψουν στα σπίτια ή τα καταστήματά τους, εάν δεν ελεγχθούν πρώτα από μηχανικούς. Δεν έκρυψε, μάλιστα, την ανησυχία του για τη σεισμική δραστηριότητα στη Θήβα, η οποία έχει επίσης απασχολήσει σύσκεψη της Επιτροπής Σεισμικού Κινδύνου.

