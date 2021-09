Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη - Λέκκας: αρκετά επικίνδυνη η κατάσταση για τους κατοίκους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ήταν ή όχι ο κύριος σεισμός τα 5,8 Ρίχτερ στο Ηράκλειο; Τι πρέπει να προσέξουν οι κάτοικοι;

Για τον μεγάλο σεισμό στην Κρήτη και τους μετασεισμούς που ακολουθούν μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο Καθηγητής Γεωλογίας και Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, Ευθύμιος Λέκκας.

“Κυρίαρχο στην περιοχή είναι οι μετασεισμοί, οι οποίοι μπροστά στα μάτια μας γκρέμιζαν σπίτια τα οποία είχαν υποστεί κάποιες βλάβες. Οι μετασεισμοί αυτοί κάνουν την κατάσταση αρκετά επικίνδυνη για τους κατοίκους όταν κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης και στα χωριά που υπέστησαν βλάβες” τόνισε ο Ευθύμιος Λέκκας.

Όπως είπε, αμέσως μετά τον σεισμό συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου. “Καταλήξαμε ότι ο σεισμός των 5,8 ή 6 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός. Ποτέ δεν μπορεί να είμαστε σίγουροι αλλά κατά πάσα πιθανότητα ήταν ο κύριος σεισμός. Από εδώ και πέρα μπαίνουμε σε μια μετασεισμική ακολουθία” κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Βέροια: Καλλιεργούσαν …ποταμίσια κάνναβη (εικόνες)

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Τρίτη σε 162 περιοχές

Φωτιά στην Ηλεία (εικόνες)