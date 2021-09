Κόσμος

Βόρεια Κορέα: Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την εκτόξευση πυραύλου

Να επιλέξει το διάλογο αντί για τους δοκιμαστικούς πυραύλους καλούν οι ΗΠΑ τη Βόρεια Κορέα.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τη νέα δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλου από πλευράς της Βόρειας Κορέας, καλώντας την Πιονγκγιάνγκ να επιλέξει τον διάλογο.

«Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την εκτόξευση πυραύλου» από τη Βόρεια Κορέα, ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε. «Η εκτόξευση αυτή αποτελεί παραβίαση πολλαπλών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και εγείρει απειλή για τους γείτονες (της Βόρειας Κορέας) και για τη διεθνή κοινότητα», πρόσθεσε καλώντας την Πιονγκγιάνγκ «να δεσμευτεί στον διάλογο» για τα προγράμματα κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων και πυρηνικών όπλων της ασιατικής χώρας.

Νωρίτερα, ο αμερικανικός στρατός σημείωσε ότι η εκτόξευση δεν απείλησε αμερικανικό προσωπικό ή το αμερικανικό έδαφος. Ωστόσο, επισήμανε τον «αποσταθεροποιητικό», κατ’ αυτόν, ρόλο του «παράνομου» προγράμματος εξοπλισμών της Πιονγκγιάνγκ.

Ιαπωνική κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε έναν πύραυλο, διαβεβαιώνοντας πως θεωρεί ελάχιστες τις πιθανότητες να κατέπεσε εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Ιαπωνίας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Jiji.

