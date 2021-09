Αθλητικά

Βασίλης Σπανούλης: Το “αντίο” στο μπάσκετ

Και τυπικά έβαλε τους τίτλους τέλους στην καριέρα του ο μεγάλος παίκτης του Ολυμπιακού, προκαλώντας συγκίνηση.

Ο Βασίλης Σπανούλης έβαλε και τυπικά τους τίτλους τέλους στην τεράστια καριέρα του, λέγοντας το «αντίο» στα παρκέ του μπάσκετ μέσω επίσημης συνέντευξης Τύπου στο ΣΕΦ, παρουσία των προέδρων της ΚΑΕ Ολυμπιακός Γιώργου και Παναγιώτη Αγγελόπουλου.

«Έκανα ένα πολύ μεγάλο ταξίδι στο μπάσκετ, έμαθα πάρα πολλά πράγματα ως άνθρωπος. Έκανα μια πολύ όμορφη οικογένεια, έζησα στιγμές που δεν φανταζόμουν, αν και πάντα είχα υψηλούς στόχους. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα πετύχω όσα είχα γύρω μου με τους συμπαίκτες και τους προπονητές, όλα αυτά. Είναι σαν παραμύθι για εμένα. Υπήρξαν και καλές και άσχημες στιγμές.

Οι άσχημες με σκληραγώγησαν, με έκαναν καλύτερο άνθρωπο και παίκτη και με έκαναν και να χάσω και τα μαλλιά μου», δήλωσε -μεταξύ άλλων- ο Kill Bill του ελληνικού μπάσκετ.

