Υγεία - Περιβάλλον

Μανωλόπουλος: το εμβόλιο της γρίπης ενισχύει την άμυνα και κατά του κορονοϊού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Δίδυμη απειλή" χαρακτήρισε γρίπη και κορονοϊό ο Καθηγητής Φαρμακολογίας Ευάγγελος Μανωλόπουλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ξεκινά από την 1η Οκτωβρίου η συνταγογράφηση του αντιγριπικού εμβολίου, που είναι επιβεβλημένο να γίνει για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, που κάθε χρόνο εμβολιάζονται.

Ο Καθηγητής Φαρμακολογίας Ευάγγελος Μανωλόπουλος, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” τόνισε ότι το εμβόλιο μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με αυτό του κορονοϊού.

Διευκρίνισε ότι καλό θα είναι το ένα να έχει απόσταση μιας εβδομάδας από το άλλο λόγω της πιθανότητας μικρών παρενεργειών (πυρετός, κούραση, ατονία), ενώ έκανε γνωστό ότι το εμβόλιο της γρίπης, ενισχύει την άμυνα και κατά του κορονοϊού, σύμφωνα με ορισμένες ενδείξεις.

“Γρίπη και κορονοϊός είναι μια δίδυμη απειλή, που μας πλησιάζει, εάν τελικά έρθει φέτος η γρίπη, καθώς δεν είναι ξεκάθαρο εάν και σε ποιο βαθμό θα έχουμε φέτος τη γρίπη, την οποία αποφύγαμε τις τελευταίες δύο σεζόν λόγω των μέτρων. Φέτος επανέρχεται σε πολλές χώρες λόγω της αύξησης των επαφών” τόνισε.





Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Ηλεία (εικόνες)

ΤτΕ: Αύξηση στις καταθέσεις

Βέροια: Καλλιεργούσαν …ποταμίσια κάνναβη (εικόνες)