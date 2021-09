Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σαρηγιάννης: αύξηση κρουσμάτων στα μέσα Οκτώβρη (βίντεο)

Ποια η κατάσταση στην Αττική. Πώς μπορούν να αποφευχθούν τα 3.000 κρούσματα ημερησίως;

Για την πορεία του κορονοϊού στη χώρα μας μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Όπως είπε, η σταθερή εικόνα των κρουσμάτων πανελλαδικά μας δίνει μια συγκρατημένη αισιοδοξία.

“Είμαστε τυπικά σε μείωση αλλά ουσιαστικά είμαστε σε σταθερότητα. Περιμένουμε να συνεχιστεί πανελλαδικά αυτή η κατάσταση” είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Σαρηγιάννης προέβλεψε πάντως ότι θα υπάρχει αύξηση κρουσμάτων και στην Αττική, από τα μέσα Οκτωβρίου, παρά το ότι τώρα η κατάσταση είναι πολύ καλή και ο νομός αποσυμπιεσμένος.

“Αν δεν ξεπεράσουμε το 60% του εμβολιασμού μπορεί να δούμε 3.000 κρούσματα ημερησίως και ίσως περισσότερα” είπε εξηγώντας ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί προς τον Δεκέμβριο.

