Σεισμός – Τσελέντης: Εγκληματικές οι προβλέψεις για 6,5 Ρίχτερ στη Θήβα

Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού για το σεισμό της Κρήτης, τις προβλέψεις που «έπεσαν» έξω, το αν ήταν ή όχι ο κύριος σεισμός και τα ρήγματα της Θήβας και της Νισύρου.

Για το σεισμό των 5,8 Ρίχτερ που έπληξε χθες την Κρήτη, αλλά και τα ρήγματα της Θήβας και της Νισύρου μίλησε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο Άκης Τσελέντης επεσήμανε ότι το ρήγμα, γνωστό ως «ρήγμα του Καστελίου», είχε δώσει ενδείξεις από τον Ιανουάριο και για το λόγο αυτόν ζήτησε από το δήμαρχο και μπήκαν τέσσερα επιπλέον όργανα παρακολούθησης των σεισμικών ακολουθιών.

Αιτιολογώντας το γιατί προκλήθηκαν τόσο μεγάλες ζημιές στο Αρκαλοχώρι, είπε πως αφενός ήταν το υπόκεντρο του σεισμού, αφετέρου έκανε λόγο για «μοναδική περίπτωση επιτάχυνσης της τάξης του 0,8g».

«Έλεγα στον κόσμο να αποφεύγει τα παλιά πέτρινα σπίτια, αλλά δεν περίμενα 6 Ρίχτερ», είπε, τονίζοντας παράλληλα πως «το καλό είναι ότι το ρήγμα έχει εξαντλήσει το σεισμικό υλικό και άρα αυτός ήταν ο κύριος σεισμός».

«Δεν μπορεί να μας δώσει πάνω από 6 ρίχτερ, θα έχουμε όμως συνεχείς μετασεισμούς για μήνες», συμπλήρωσε και κάλεσε τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί.

Από την άλλη, καθησύχασε τους κατοίκους της πόλης του Ηρακλείου για τυχόν καταστροφές, προειδοποιώντας τους παράλληλα να είναι προσεκτικοί για τυχόν πτώση υλικών στους στενούς δρόμους.

Όσο αφορά στα μεγέθη των μετασεισμών, χαρακτήρισε «ελάχιστη» την πιθανότητα να σημειωθεί μετασεισμός μεγέθους 5,5 Ρίχτερ, αλλά περισσότερο πιθανά τα 5,2 και 5,3 Ρίχτερ.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Άκης Τσελέντης και για τη Θήβα, καθώς όπως είπε «δεν βλέπει μεγάλο σεισμό». «Το ρήγμα που έχει ενεργοποιηθεί δεν μπορεί να δώσει μεγάλο σεισμό», εξήγησε χαρακτηρίζοντας στη συνέχεια «εγκληματικές» τις δηλώσεις ότι περιμένουμε σεισμό 6,5 Ρίχτερ στην περιοχή. «Πρέπει να παρέμβει εισαγγελέας».

Για τη Νίσυρο είπε ότι, «οι σεισμοί είναι σε υποθαλάσσια ρήγματα και δεν έχουν σχέση με το ηφαίστειο, ο κόσμος μπορεί να ησυχάσει».

Τέλος ξεκαθάρισε ότι, ο σεισμός στην Κρήτη «δεν υπάρχει περίπτωση αυτός ο σεισμός να ενεργοποιήσει άλλα ρήγματα» και κατέληξε εξηγώντας πως «δεν ισχύει ότι έχουμε ενεργοποιήσει τα ρήγματα στην Ελλάδα λόγω της ζέστης».

