Τεχνολογία - Επιστήμη

Παπαδόπουλος για Θήβα: 1700 σεισμοί από τον Ιούλιο μέχρι τώρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιστημονική κόντρα για το ρήγμα της Θήβας και ομοφωνία για το αν είναι κύριος ή όχι ο χθεσινός σεισμός στην Κρήτη.

Διαφωνία φαίνεται πως προκύπτει στην επιστημονική κοινότητα για την περίπτωση της Θήβας.

Λίγο μετά τις δηλώσεις του Άκη Τσελέντη στον ΑΝΤ1 ότι, είναι «εγκληματικές οι προβλέψεις για 6,5 Ρίχτερ στη Θήβα», ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος μιλώντας επίσης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» διατύπωσε μια διαφορετική εικόνα.

Όπως είπε, το καλοκαίρι «ομόφωνα η επιτροπή 20 επιστημόνων αποφάσισε για το Αρκαλοχώρι και τη Θήβα να εφαρμοστεί το σχέδιο «Εγκέλαδος» και στις δύο περιοχές».

Αρνούμενος να σχολιάσει τη δήλωση Τσελέντη, είπε «δεν θα πω τι είπαν στον Τσελέντη, άλλοι εκτός Ελλάδος». Αν και δεν έκανε πρόβλεψη για σεισμό 6 Ρίχτερ στη Θήβα, είπε πως «και τα 5 μπορεί να προκαλέσουν ζημιές».

Για να δώσει πληρέστερη εικόνα για το ρήγμα της Θήβας, είπε πως έχουν γίνει «από τον Ιούλιο 1700 σεισμοί στη Θήβα, όπως στο Αρκαλοχώρι».

Τέλος, εκτίμησε πως τα 5,8 Ρίχτερ στην Κρήτη «ήταν ο κύριος σεισμός κι αυτό αποδείχθηκε και από τον ισχυρό μετασεισμό» το πρωί τις Τρίτης.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Σαρηγιάννης: αύξηση κρουσμάτων στα μέσα Οκτώβρη (βίντεο)

Αντιεμβολιαστές: Δικογραφίες για ιστοσελίδες και λογαριασμούς στα social media

Βασίλης Σπανούλης: Το “αντίο” στο μπάσκετ