Σεισμός στην Κρήτη: Ισχυροί μετασεισμοί - Συστάσεις στους κατοίκους

"Τρέμει" η γη στην Κρήτη. Συστάσεις και οδηγίες προς τους κατοίκους της περιοχής Αρκαλοχωρίου.

Ο κύριος σεισμός είναι, κατά πάσα πιθανότητα, ο μεγάλος σεισμός που σημειώθηκε στην περιοχή Αρκαλοχωρίου του Ηρακλείου Κρήτης χθες το πρωί, σύμφωνα με τη Μόνιμη Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικής Επικινδυνότητας και Αξιολόγησης Σεισμικού Κινδύνου του ΟΑΣΠ, έπειτα από τη συνεδρίαση που είχε χθες το βράδυ προκειμένου να εξεταστεί η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή.

Παράλληλα, σε συνέχεια της συνεδρίασης και της σχετικής ενημέρωσης της Επιτροπής προς το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το υπουργείο απευθύνει έκκληση προς τους κατοίκους της περιοχής, να αποφεύγουν τις κατασκευές που έχουν υποστεί βλάβη και να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες αντισεισμικής προστασίας της ΓΓΠΠ.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

«Σε συνέχεια της συνεδρίασης της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικής Επικινδυνότητας και Αξιολόγησης Σεισμικού Κινδύνου του ΟΑΣΠ, χθες 27 Σεπτεμβρίου 2021, προκειμένου να εξεταστεί η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου Κρήτης, και σχετικής ενημέρωσης προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επισημαίνεται:

Ο μεγάλος σεισμός που σημειώθηκε στην περιοχή χθες το πρωί (09.17΄) είναι κατά πάσα πιθανότητα ο κύριος σεισμός. Επειδή σεισμοί με αυτές τις παραμέτρους συνοδεύονται συνήθως από έντονη σεισμική δραστηριότητα γίνεται έκκληση στους κατοίκους της περιοχής:

-Να αποφεύγουν κατασκευές που έχουν υποστεί έστω και μικρές βλάβες.

-Να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες αντισεισμικής προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του ΟΑΣΠ

(seismoi_25_7_19.pdf (civilprotection.gr))

(https://www.oasp.gr/node/116)».

Σημειώνεται ότι στην Κρήτη παραμένουν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό, Ευάγγελο Τουρνά, τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμη Λέκκα, καθώς και τον γενικό διευθυντή Συντονισμού της ΓΓΠΠ, Φοίβο Θεοδώρου, για τον καλύτερο συντονισμό όλων των συναρμόδιων φορέων και τη διαχείριση των συνεπειών του σεισμού.

