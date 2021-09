Οικονομία

Κορονοχρέη - Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις

Απαντήσεις για τη φορολογία και τους φόρους έδωσε ο Υπουργός Οικονομικών στον ΑΝΤ1. Σήμερα τα μέτρα για τους σεισμόπληκτους στην Κρήτη.

Για τα μέτρα στήριξης, τη φορολογική πολιτική και τις μειώσεις φόρων, αλλά και για τη ΔΕΗ μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

«Σήμερα θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τους σεισμόπληκτους, τα οποία θα είναι στο ίδιο πακέτο με τα μέτρα για τους πυρόπληκτους», είπε, συμπληρώνοντας ότι, «θα γίνει ό,τι χρειάζεται για να μην πληρώσουν ΕΝΦΙΑ και η πλατφόρμα θα ανοίξει αμέσως».

Για τον ΕΝΦΙΑ στο γενικό πληθυσμό είπε πως, η Νέα Δημοκρατία είχε προεκλογικά υποσχεθεί μεσοσταθμική μείωση στο 30% και έχει γίνει στο 22%. «Όπως σε όλες τις χώρες πρέπει να υπάρχει φόρος ακίνητης περιουσίας. Πρέπει να γίνει πιο δίκαιος», σημείωσε και επεσήμανε πως « υπάρχει πρόβλεψη για όποιον δεν έχει να δώσει».

«Έχουμε καταφέρει να βελτιώσουμε το εισόδημα του πολίτη τα τελευταία χρόνια. Μειώθηκαν οι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές. Πληρώνονται έγκαιρα οι πολίτες, αν κι όχι στο βαθμό που θα επιθυμούσαμε», παρατήρησε ο Υπουργός Οικονομικών.

Αναγνωρίζοντας ότι η ανεργία είναι σε υψηλά επίπεδα, σημείωσε πως «τα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο κύμα απολύσεων δεν υπάρχει, αφού υπάρχει συρρίκνωση της ανεργίας κατά 3%», κάτι που δείχνει ότι, «οι επιχειρήσεις κράτησαν τους υπαλλήλους τους», το οποίο αποτυπώθηκε και στην αύξηση των καταθέσεων των νοικοκυριών κατά 52%.

Για τα κορονοχρέη, είπε πως «μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ίσως και σήμερα, αύριο, θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις».

Όσο για τα χρέη προ κορονοϊού, η πλατφόρμα για τις 120 δόσεις έχει ήδη ανοίξει.

«Υπάρχει ακρίβεια, δικαιολογημένη», σημείωσε ο υπουργός, παρατηρώντας πως «είναι καλύτερη η κατάσταση από την Ευρώπη. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν πρέπει να πάρεις έγκαιρα μέτρα.

Το πρόβλημα της ακρίβειας είναι παροδικό».

Στην ενέργεια ωστόσο, υπάρχουν «ενδείξεις ότι θα είναι παροδικό, αλλά θα κρατήσει περισσότερο».

«Στην Ελλάδα το ενεργειακό κόστος είναι χαμηλότερο από 17 χώρες της Ευρώπης», παρατήρησε και αναφέρθηκε στα μέτρα επιδότησης ρεύματος και επιδόματος θέρμανσης.

Τέλος, μιλώντας για τη ΔΕΗ, ξεκαθάρισε πως «οι στρατηγικές αποφάσεις και το μάνατζμεντ είναι υπό δημόσιο έλεγχο», ενώ πριν «το 17% στο ΤΑΙΠΕΔ και 34% στο υπερταμείο, με σκοπό να πωληθεί το 2018 το 17%». Τώρα «αντί να πάει στο δημόσιο χρέος το 17%, να πάει στις επενδύσεις».

«Η ΔΕΗ έχει κερδοφορία, ενώ το 2018 – 2019 είχε ζημιές», κατέληξε.

