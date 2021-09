Οικονομία

Πετρέλαιο: Αυξήσεις “φωτιά” στις τιμές

Εκτίναξη της τιμής του Μπρεντ πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Πού οφείλεται.

Η τιμή του αργού σημείωσε αλματώδη άνοδο στις αγορές της Ασίας σήμερα το πρωί εξαιτίας της προσδοκίας πως η ζήτηση θα αυξηθεί και τις ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς καθώς ο κόσμος βγαίνει αργά από την περίοδο της πανδημίας.

Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 0,9% στις ασιατικές αγορές φθάνοντας τα 80,24 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2018, ενώ η τιμή του West Texas Intermediate ανέβηκε κατά 0,9% στα 76,07 δολάρια το βαρέλι.

Καθώς ο εμβολιασμός προχωράει και τα περιοριστικά μέτρα αρχίζουν να χαλαρώνουν φέτος, τα προθεσμιακά στοιχήματα για τη ζήτηση μαύρου χρυσού αυξάνονται πολύ, ενώ η έλλειψη ενέργειας στο βόρειο ημισφαίριο αύξησε τις τιμές του φυσικού αερίου στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά ετών, κάτι που έχει αντίκτυπο και στην πετρελαϊκή αγορά.

Ταυτόχρονα, τα στοκ αργού έχουν μειωθεί και η αύξηση της παραγωγής του ΟΠΕΚ και άλλων μεγάλων παραγωγών όπως η Ρωσία δεν άρκεσαν για να μετριάσουν την άνοδο των τιμών των πρώτων υλών.

Σύμφωνα με τον Τζον Ντρίσκολ, αναλυτή της εξειδικευμένης εταιρείας JTD Energy Services, η τιμή του μαύρου χρυσού δεν φαίνεται να έχει φθάσει στην κορύφωση.

Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου σημειώνεται μολονότι η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας παρουσιάζει ενδείξεις επιβράδυνσης, λόγω των προβλημάτων στις αλυσίδες εφοδιασμού και λόγω του κλίματος για την παραλλαγή Δέλτα του νέου κορονοϊού, που έχει προκαλέσει μεγάλες αυξήσεις των μολύνσεων σε αρκετά κράτη.

