Καιρός: Επιδείνωση με καταιγίδες και κρύο

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες. Έρχονται έντονα καιρικά φαινόμενα και πτώση της θερμοκρασίας. Ποιες περιοχές θα πληγούν.

Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός στην Ελλάδα από σήμερα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Αναλυτικά, ένα βορειοδυτικό ρεύμα που θα επικρατήσει στην τροπόσφαιρα θα προκαλέσει τη σταδιακή αποχώρηση των θερμότερων αερίων μαζών από τη χώρα μας, με αποτέλεσμα τη σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Παράλληλα, τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο. Ιδιαίτερα σήμερα τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα βόρεια, δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά, στα ορεινά της Πελοποννήσου και στο Ιόνιο, ενώ στα κεντρικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων.

Μικρή περαιτέρω ενίσχυση θα παρουσιάσουν οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, οι οποίοι από αύριο θα φτάνουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ, ενώ την Τρίτη και την Τετάρτη οι συγκεντρώσεις σκόνης στα δυτικά και νότια θα είναι σχετικά αυξημένες.

