Μητσοτάκης - Μακρόν για την αμυντική συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας (βίντεο)

Κοινές δηλώσεις από τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν. Ανακοινώνεται η αγορά φρεγατών και κορβετών.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Eμμανουέλ Μακρόν, προχώρησαν σε δηλώσεις στον Τύπο, από το Μέγαρο των Ηλυσίων, στην διάρκεια των οποίων ανακοινώθηκε συμφωνία για απόκτηση φρεγατών.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια ιστορική ημέρα και σημείωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας αφορά στην εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την συνεργασία στην άμυνα και στην ασφάλεια. «Μετά τα 24 μαχητικά Rafale, σήμερα ανακοινώνω ότι η χώρα μας αποκτά και τρεις νέες φρεγάτες για το Πολεμικό Ναυτικό, με δυνατότητα να αποκτήσει άλλη μία» πρόσθεσε.

Από πλευράς του ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν τόνισε «θέλουμε να προστατεύσουμε την ακεραιότητα αμφοτέρων των κρατών μας, προωθώντας την ασφάλεια και την σταθερότητα στις κοινές μας περιοχές». Ο κ. Μακρόν έκανε λόγο για εμβάθυνση της συνεργασίας στα στρατηγικά διακυβεύματα στο στρατιωτικό κομμάτι.

