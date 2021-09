Αθλητικά

Αντετοκούνμπο: Γιατί έκανα το εμβόλιο

Ο Έλληνας MVP εξηγεί τους λόγους που επέλεξε να εμβολιαστεί, τα όσα θα αντιμετωπίσει ως πρωταθλητής του ΝΒΑ, το δεύτερο γιο του αλλά και τους τομείς που επιθυμεί να βελτιωθεί.

Πανέτοιμος για τη νέα σεζόν δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που μίλησε στη media day των Μιλγουόκι Μπακς. Ο «Giannis» απάντησε σε πάρα πολλές ερωτήσεις μεταξύ των οποίων τους λόγους που επέλεξε να εμβολιαστεί, τα όσα θα αντιμετωπίσει ως πρωταθλητής του ΝΒΑ, το δεύτερο γιο του αλλά και τους τομείς που επιθυμεί να βελτιωθεί.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

«Είμαστε εδώ για να γίνουμε καλύτεροι από τη μία μέρα στην άλλη. Φέτος δεν έχω κάποιο αστείο να σας πω. Και θα σας πω γιατί. Όταν τα έλεγα, οι σεζόν δεν πήγαιναν καλά. Πέρυσι δεν είπα και πήραμε το πρωτάθλημα. Οπότε δεν έχει αστείο φέτος.

Αισθάνομαι καλά, κάνω τη θεραπεία μου, προσέχω το σώμα μου όπως πάντα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος βιασύνης, είμαι καλά, αν όμως πονέσω, θα ακούσω το κορμί μου. Όταν πονάς, το σώμα σου ζητάει προστασία. Δεν νομίζω ότι είναι στιγμή για ρίσκο, νωρίς στη σεζόν. Αισθάνομαι καλά σωματικά και πνευματικά για να βρεθώ στο 100%. Δεν ξέρω τι θα συμβεί αύριο, αν όμως αισθάνομαι καλά στο γήπεδο, θα παίξω και στο πέντε εναντίον πέντε.

Μου πήραν το τρόπαιο και ήμουν απογοητευμένος, πληγώθηκα. Μετά από τον τελευταίο αγώνα το πήρα στο σπίτι μου, δεν κοιμήθηκα, το είχα μαζί μου στο κρεβάτι και περάσαμε κάποιες στιγμές μαζί. Πήγαμε σε ένα fast food μαζί και μετά έπρεπε να το γυρίσω για το parade. Είπα ότι έπρεπε να το πάρω μαζί μου στην Ελλάδα, το έδειξα στους φίλους μου, το πήγα στον Παρθενώνα, βγάλαμε φωτογραφίες και μετά μου το πήραν. Τώρα δεν το θέλω πια, ανήκει στο παρελθόν.

Θα ήθελα να έχουμε μεγαλύτερο καλοκαίρι, όμως το γεγονός ότι η offseason ήταν μικρότερη, σημαίνει ότι τα πήγαμε καλά πέρυσι. Απόλαυσα την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, στο τέλος της ημέρας δεν θα ήμουν σε αυτή τη θέση αν δεν έπαιζα μπάσκετ. Πάντα με ενδιαφέρει να γίνομαι καλύτερος, αγαπώ το μπάσκετ και προσπαθώ να περνάω μαζί του όσο περισσότερο χρόνο μπορώ.

Πάντα πρέπει να μαθαίνεις τι άτομο είσαι. Συνειδητοποίησα φέτος ότι είμαι άνθρωπος που του αρέσει να ευχαριστεί τον κόσμο. Τώρα θέλω να γίνω καλύτερος. Δεν με ενδιαφέρουν τα τρόπαια, τα βραβεία, με ενδιαφέρει απλά να γίνω καλύτερος διότι αν το καταφέρω, τότε θα έρθουν περισσότερα. Δεν έχω βάρος στην πλάτη μου, ο στόχος είναι να γίνω καλύτερος και ελπίζω τα παιδιά σε όλο τον κόσμο να κάνουν το ίδιο πράγμα, να βελτιώνονται μέρα με τη μέρα. Είδα τόσο κόσμο στο parade, ήταν όλοι εκεί και πανηγύριζαν, αυτό είναι το συναίσθημα που μου δίνει δύναμη για να προσπαθήσω να τα καταφέρω ξανά. Υπάρχουν βήματα για να πετύχεις, δεν θα είναι εύκολο, μας περιμένουν, ξέρουν ποιοι είμαστε, οπότε πρέπει να βελτιωθούμε για να ξαναζήσουμε αυτές τις στιγμές. Ίσως σε δύο, ίσως σε τρία χρόνια. Θέλω πάντως να το ξαναζήσω.

Ήθελα να είμαι προστατευμένος εγώ και η οικογένειά μου, γι' αυτό και ναι, είμαι εμβολιασμένος. Τα έβαλα κάτω και πήρα την καλύτερη απόφαση για να είμαι ασφαλής εγώ και τα παιδιά μου. Ποιος ξέρει πως μπορεί να σε επηρεάσει μακροπρόθεσμα, πραγματικά κάνεις ό,τι χρειάζεται για να είσαι εντάξει εσύ και η οικογένειά σου, κάνεις ότι σε βοηθά να αισθάνεσαι πιο άνετα. Δεν μπορείς να αναγκάσεις κανέναν να αποφασίσει.

Ο Τάκερ έδωσε πολλά στην ομάδα πέρυσι με τη σκληράδα του, ήταν ηγέτης, θα μας λείψει, είναι προφανές. Ήταν σημαντικό μέρος. Έχουμε παιδιά που μπορούν να κάνουν το βήμα προς τα εμπρός, δεν είναι ο Τάκερ, είναι ο εαυτός τους. Χρειαζόμαστε τη σκληράδα αυτή. Τον αγαπώ τον Τάκερ, αλλά όχι και τόσο. Ήταν ο πρώτος που αγκάλιασα και πείτε του ότι πλέον είμαι ο νέος Βασιλιάς των παπουτσιών στο Μιλγουόκι. Του εύχομαι τα καλύτερα.

Οι αντίπαλοι θα θέλουν να μας νικήσουν. Θα πρέπει να έχουμε την φιλοσοφία του κυνηγού. Δεν είμαι ευχαριστημένος, πρέπει να συνεχίσουμε ως ομάδα. Αντιλαμβανόμαστε ότι θα μας κυνηγούν και ελπίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι για να τους αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να τους κυνηγάμε κι εμείς, αρκεί να χτίσουμε τις σωστές συνήθειες. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε το 2021, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι είμαστε οι Μιλγουόκι Μπακς, να προχωράμε βήμα-βήμα. Αν ο κόσμος με σέβεται, με σέβεται. Αν όχι, εντάξει. Πήγα στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στην Κύπρο και όλοι μιλούσαν για τους Μπακς! Δεν γινόταν αυτό πριν πάρουμε το πρωτάθλημα.

Αν είχα 90% στις βολές θα ήταν ωραίο. Εντάξει, δεν θα βάλω πίεση στον εαυτό μου. Θέλω να βελτιωθώ σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να βάζω τις βολές. Θα υπάρχουν πολλά μεγάλα ματς στα οποία θα πρέπει να σκοράρω. Θέλω να είμαι ακόμη πιο ενεργός στην άμυνα. Όταν παίζεις πολλά λεπτά, προσπαθείς να επιλέγεις, να χρησιμοποιείς έξυπνα το σώμα και την ενέργειά σου.

Μέχρι πρόσφατα παίζαμε άμυνα ζώνης στον Λίαμ, τώρα παίζουμε άμυνα ένας εναντίον ενός! Φυσικά αλλάζω περισσότερες πάνες. Το διασκεδάζω και ελπίζω ότι θα αποκτήσουμε περισσότερα παιδιά. Για την οικογένειά μου μπορώ να κάνω τα πάντα».

