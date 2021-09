Πολιτική

Μητσοτάκης - Μακρόν: συμφωνία για φρεγάτες Belharra

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ιστορική ημέρα έκανε λόγο ο πρωθυπουργός "Θέλουμε να προστατεύσουμε την ακεραιότητα των κρατών μας" τόνισε ο Μακρόν.

Την αμυντική συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας ανακοίνωσαν με κοινές τους δηλώσεις από το Μέγαρο των Ηλυσίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν. Κατά τις δηλώσεις τους έκαναν γνωστή την αγορά, από την Ελλάδα, τριών φρεγατών Belharra, μετά τα 24 μαχητικά Rafale.

«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για την Ελλάδα και τη Γαλλία, γιατί με τον Πρόεδρο Μακρόν αποφασίσαμε την αναβάθμιση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας μας, διευρύνοντας παράλληλα την διάθεση των κρατών μας για συμπαράταξη, για αμοιβαία συνδρομή και για κοινή δράση σε όλα τα πεδία. Η υπογραφή της συμφωνίας για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την συνεργασία στην άμυνα και στην ασφάλεια δεν αποτυπώνει μόνο αλλά ενισχύει μια πραγματικότητα η οποία είναι γνωστή σε όλους πως οι δύο χώρες μας Ελλάδα και Γαλλία έχουν ήδη αναπτύξει μια πολύ ισχυρή συμμαχική σχέση που ουσιαστικά υπερβαίνει τις υποχρεώσεις της μίας έναντι της άλλης στο πλαίσιο της ΕΕ και του ΝΑΤΟ» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Μάλιστα οι τομείς της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος αλλά δεν εξαντλούν σε καμία περίπτωση αυτή τη συνεργασία... Οι κοινές προσπάθειές μας ανέδειξαν με τον πιο εύγλωττο τρόπο τις προκλήσεις που θέτει η κλιματική κρίση στο ευαίσθητο οικοσύστημα της κοινής μας θάλασσας, της Μεσογείου» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Διαχρονικά η Ελλάδα και η Γαλλία, η Γαλλία και η Ελλάδα έχουν δεσμούς τους οποίους διαπερνούν κοινές αξίες. Η πίστη στην ελευθερία στη δημοκρατία, στο κράτος δίκαιου στα ανθρώπινα δικαιώματα και ασφαλώς ο σεβασμός και η προάσπιση του διεθνούς δικαίου και ιδίως της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας» υπογράμμισε και συμπλήρωσε «η σημερινή εξέλιξη έρχεται να εδραιώσει αυτή την κοινή συνετή πορεία. Αποτελεί όμως και μια πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται στα αιτήματα των καιρών στην ήπειρο μας. Γιατί Ελλάδα και Γαλλία κάνουν σήμερα ένα πρώτο τολμηρό βήμα προς την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Με τον Πρόεδρο Μακρόν έχουμε το ίδιο όραμα για την ανάπτυξη των αναγκαίων αμυντικών δυνατοτήτων και τις ικανότητες της αυτόνομης απόκρισης της Ευρώπης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επίσης επισήμανε «η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για την αυτοδύναμη και ισχυρή Ευρώπη του μέλλοντος. Μια Ευρώπη που όπως είπε και ο κ. Πρόεδρος θα μπορεί να υπερασπίζεται τα συμφέροντα στην ευρύτερη γειτονιά της, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Μέση Ανατολή, στο Σαχέλ. Μια Ευρώπη που διαθέτει τα μέσα, τη βούληση και την επιρροή ώστε να εγγυάται την ειρήνη και την πρόοδο σε παγκόσμιο επίπεδο, μια Ευρώπη που επιτέλους θα ευθυγραμμίσει την γεωπολιτική της ισχύ με την οικονομική της δύναμη». «Και ακριβώς στο πλαίσιο αυτής της νέας στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας -Γαλλίας μετά τα 24 μαχητικά Rafale της πολεμικής αεροπορίας ανακοινώνω ότι η χώρα μας αποκτά και τρεις νέες γαλλικές φρεγάτες Belharra για το πολεμικό μας ναυτικό, με δυνατότητα να προμηθευτεί ακόμη μια. Η βούλησή μου να εξοπλιστεί ο ελληνικός στόλος με σύγχρονες γαλλικές φρεγάτες έχει προφανώς κίνητρο εθνικό καθώς θωρακίζει την πατρίδα μας, έχει όμως και κίνητρο ευρωπαϊκό αφού ενισχύει την κοινή μας αμυντική βιομηχανία» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης ότι η επιλογή αυτή έχει και έναν χαρακτήρα ευρωατλαντικό γιατί αφορά δύο εταίρους στην ΕΕ αλλά και δύο συμμάχους στο ΝΑΤΟ. «Και μια Ευρώπη η οποία ενισχύει την άμυνά της ενισχύει εντέλει και την ίδια της διατλαντική συμμαχία» είπε. Στην συνέχεια υπογράμμισε ότι η σύνδεση των δύο χωρών διατρέχει τους αιώνες αλλά και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, «γιατί αυτός όπως πολύ ωραία το ανέφερες και εσύ, δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς τα θεμέλια της αρχαίας ελληνικής σκέψης. Ούτε όμως και να αναπτυχθεί χωρίς τον γόνιμο άνεμο του γαλλικού διαφωτισμού» είπε. Επιπλέον τόνισε ότι «έχει τον δικό του ξεχωριστό συμβολισμό το γεγονός ότι υπογράφουμε τώρα αυτή τη σημαντική συμφωνία 200 χρόνια μετά την έναρξη του αγώνα για να γίνει η πατρίδα μου ελεύθερο κράτος, ένας αγώνας που δεν θα είχε ευτυχή κατάληξη χωρίς την στήριξη και της Γαλλίας».

Σε ερώτηση για την στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης ο πρωθυπουργός απάντησε: «Η συζήτηση για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία έχει ξεκινήσει να αποκτά πραγματικό περιεχόμενο. Και με την ευκαιρία της γαλλικής προεδρίας το πρώτο εξάμηνο του 2022 θα μπορέσουμε να κάνουμε ουσιαστική πρόοδο σε αυτή την κατεύθυνση. Όπως είχα την ευκαιρία να τονίσω και στα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρώπη έχει την υποχρέωση να έχει τη δυνατότητα αυτοτελώς να υπερασπιστεί τα δικά της εθνικά και γεωγραφικά υπευρωπαϊκά συμφέροντα. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να το κάνει μόνο εάν αναπτύξει τη δυνατότητα να μπορεί να επιχειρεί χωρίς κατά ανάγκη να προσβλέπει εάν το κρίνει η ίδια απαραίτητο στη συνδρομή του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Εθνών. Και βέβαια επιλογές όπως η σύναψη αυτής της εταιρικής στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας κινούνται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση. Διότι ενισχύοντας την αμυντική μας συνεργασία, προωθώντας τη διαλειτουργικότητα, αγοράζοντας ουσιαστικά ευρωπαϊκά οπλικά συστήματα ακριβώς αυτή την κεντρική στρατηγική επιλογή υπηρετούμε και για αυτό και είμαι πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός, ότι σε διμερές επίπεδο, Ελλάδα και Γαλλία κάνουν ένα πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση, ανοίγοντας προφανώς τον δρόμο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες να μπορούν να συμμετέχουν σε ένα σχήμα πιο ενισχυμένης αμυντικής συνεργασίας, εφόσον αυτές το επιλέξουν».

«Υπέγραψα μόλις τώρα μια στρατηγικής σημασίας συμφωνία για την άμυνα και την ασφάλεια, που είναι απαύγασμα μιας εργασίας από τον Ιούλιο του 2018 και κυρίως καρπός των τελευταίων 18 μηνών που οδήγησαν τη Γαλλία να δεσμευτεί στο πλευρό σας το καλοκαίρι του 2020» τόνισε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Ο κ. Μακρόν τόνισε ότι το περασμένο καλοκαίρι «εντατικοποιήσαμε τη συνεργασία που καταλήγει στη συμφωνία να δυναμώσουμε και να εντατικοποιήσουμε τη συνεργασία μας στη βάση των κοινών μας συμφερόντων». Πρόσθεσε επίσης ότι «θέλουμε να προστατεύσουμε την ακεραιότητα αμφοτέρων των κρατών μας, προωθώντας την ασφάλεια και την σταθερότητα στις κοινές μας περιοχές».

Ο κ. Μακρόν έκανε λόγο για εμβάθυνση της συνεργασίας στα στρατηγικά διακυβεύματα στο στρατιωτικό κομμάτι, κάτι που μεταφράζεται -όπως είπε- από την ελληνική απόφαση να αποκτήσει τα αεροσκάφη Rafalle και την απόφαση να αποκτήσει τρεις φρεγάτες τύπου Belharra που θα κατασκευαστούν στη Γαλλία. «Αυτή η συνεργασία εγγράφεται στο αμοιβαίο σχέδιο των δικών μας δεσμεύσεων στο επίπεδο ΕΕ και ΝΑΤΟ επεκτείνοντας και ενδυναμώνοντας τις σχέσεις για την προστασία της δικής μας περιοχής επ’ ωφελεία της ειρήνης και της ασφάλειας στη Μεσόγειο και στα Βαλκάνια» ανέφερε ο κ.Μακρόν.

Η συμφωνία συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή ανεξαρτησία, στην ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας και στην παγκόσμια ειρήνη, ανέφερε ο Εμανουέλ Μακρόν, συνεχίζοντας τις δηλώσεις του, τονίζοντας παράλληλα ότι η συνεργασία αυτή δεν έχει κανένα προϊστάμενο διότι μιλάμε για μια ειρήνη κοινή. «Πρέπει να πω ότι έχουμε ένα κοινό όραμα, αυτό των κοινών μας συμφερόντων και της σταθερότητας. Μια βούληση να δράσουμε και να συνεργαστούμε από κοινού. Αυτή η συνεργασία εγγράφεται στην πίστη που έχουμε από κοινού στη μάχη μας επ’ ωφελεία ενός ευρωπαϊκού αγαθού».

Ο κ. Μακρόν τόνισε επίσης: «Επιπλέον πρέπει να τονίσω την έκθεση που εγκαινιάσαμε χθες. Η Ελλάδα είχε πολιτισμό πριν γίνει έθνος, και μας επέτρεψε να είμαστε ο κόσμος που είμαστε. Η Ελλάδα είναι το κράτος που εδώ και δυο αιώνες μπόρεσε να ακολουθήσει ένα ανείπωτο μονοπάτι, εκείνο της ανεξαρτησίας και να είναι μέρος της καρδιάς της Ευρώπης. Εδώ και αιώνες η Γαλλία έδωσε τη δική της μάχη για τα ιδανικά της απελευθέρωσης της Ελλάδας και θα συνεχίσει να το κάνει γιατί πρόκειται για κάτι υπαρξιακό για το δικό σας λαό και για το δικό μας. Για όλους αυτούς τους λόγους η συνεργασία αυτή είναι συνεκτική με τις βαθιές μας δεσμεύσεις, και πιστεύω ότι στη δική μας ήπειρο αυτό απαιτείται και για τα επόμενα έτη».

Τέλος ο κ. Μακρόν εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τους σεισμόπληκτους στην Κρήτη. «Είμαστε αλληλέγγυοι στο πλευρό σας, όπως το καλοκαίρι πριν από ένα χρόνο, όπως με τις φωτιές, και ξέρω ότι θα φύγετε για την Κρήτη όπου υπάρχει ένας σεισμός, παρακαλώ δεχθείτε την αλληλεγγύη μας για ακόμη μια φορά».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν είναι μια χειρονομία για να καταλαγιάσει την κρίση με της ΗΠΑ ο γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι «αυτό που υπογράφουμε είναι μια στρατηγική συμφωνία δική μας. Μίλησα με τον κ. Μπάϊντεν και εκφράστηκα επ αυτού σε σχέση με το αυστραλιανό σύμφωνο. Η επιλογή της Αυστραλίας δεν αλλάζει τίποτα στην στρατηγική της Γαλλίας στον Ειρηνικό. Έχουμε πολλούς εταίρους στην περιοχή, και η Γαλλία είναι μια δύναμη στην περιοχή αυτή ανεξάρτητα από κάθε σύμβαση. Έχουμε πολλούς Γάλλους στην περιοχή, και επίσης 8 χιλιάδες στρατιώτες. Η επιλογή της Αυστραλίας με κάποιες συνέπειες που θα δούμε τις εβδομάδα που ακολουθούν, δεν έχει αντίκτυπο στην Ινδοειρηνική στρατηγική της Γαλλίας. Αυτή η στρατηγική εκφράστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η σύμβαση με την Αυστραλία ήταν μια εμπορική συμφωνία που ανήκε στους επικεφαλής των αντίστοιχων υπουργείων, υπήρχε όμως η κατασκευή υποβρυχίων στην Αυστραλία για τους Αυστραλούς. Οι επιπτώσεις για τη Γαλλία περιορίζονται σε κάποιες εκατοντάδες θέσεις μηχανικών».

Ο κ. Μακρόν ανέφερε ακόμη ότι ανεξάρτητα από αυτό το θέμα «αυτό που υπογράφουμε σήμερα είναι μια δομικής φύσεως συνεργασία που είναι σε απόλυτη συνοχή με αυτό που είμαστε».

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν υπήρχαν συνέπειες μεταξύ Γαλλίας και ΗΠΑ εξαιτίας της πρόσφατης κρίσης, εάν είναι εφικτή μια συμφιλίωση και επίσης εάν φοβάται ότι η σημερινή συμφωνία που "ανακοινώθηκε σε ένα πλαίσιο εντάσεων με Τουρκία" θα έχει επίπτωση στην Ανατολική Μεσόγειο, ο κ. Μακρόν απάντησε αρχικά ότι δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο με τις ΗΠΑ. "Θα φύγει ο πρέσβης μας αύριο για τις ΗΠΑ με βάση την εντολή να υπάρξουν οι συνθήκες μιας εκ νέου δέσμευσης. Θα υπάρξουν ανταλλαγές απόψεων με τον κ. Μπάϊντεν στα μέσα Οκτώβρη για να δούμε τις συνθήκες που θα υπάρχουν" είπε.

Για το δεύτερο σκέλος της ερώτηση απάντησε: "Δεν έχω την αίσθηση ότι το καλοκαίρι του 2020 έδειξε πολεμοχαρή στάση στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε αλληλέγγυοι με κάθε κράτος μέλος. Αυτό κάναμε πέρσι το καλοκαίρι, αυτό κάνουμε με αυτή τη συνεργασία".

Ενημέρωση Μητσοτάκη στη Βουλή για την αμυντική συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με επιστολή που απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα, ζητάει να ενημερώσει το Σώμα σύμφωνα με το άρθρο 142 Α του Κανονισμού της Βουλής, την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10.00, σχετικά με την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης με τη Γαλλία για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια

ΚΚΕ: να μην παρασυρθεί ο λαός από πανηγυρισμούς και τυμπανοκρουσίες

«Ο λαός χρειάζεται να δει την ουσία πίσω απ’ τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς που δεν είναι άλλη απ’ τους σφοδρούς γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς και τα παζάρια, στα οποία εμπλέκεται επικίνδυνα η Ελλάδα. Αναπόσπαστο κομμάτι αυτών είναι τα υπέρογκα -και χωρίς τέλος- εξοπλιστικά προγράμματα, που υπηρετούν κυρίως άλλους στόχους κι όχι την άμυνα της χώρας, ενώ θα κληθεί να τα πληρώσει με μεγάλες θυσίες ο ελληνικός λαός», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΚΚΕ για τη συμφωνία της Ελλάδας με τη Γαλλία.

«Είναι χαρακτηριστικό ότι στις δηλώσεις Μητσοτάκη – Μακρόν περίσσεψαν οι αναφορές για τον “ευρωατλαντικό προσανατολισμό των εξοπλισμών”, για την “ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία”, για την “γεωπολιτική ισχύ της Ευρώπης”. Όλα αυτά “φωτογραφίζουν” ξεκάθαρα νέα επιθετικά σχέδια κι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και της περιοχής του Σαχέλ, στα οποία ήδη πρωτοστατεί η Γαλλία και συμμετέχει η Ελλάδα, η οποία επιπλέον καλείται να ενισχύσει την εμπλοκή της στο πλαίσιο της αμοιβαίας στρατηγικής συνδρομής.

Σε τέτοιες αποστολές θ’ αξιοποιηθούν και τα “νέα σύγχρονα όπλα”, με την πρόσφατη αποστολή ελληνικού στρατιωτικού υλικού (πυραύλων Patriot) στη Σαουδική Αραβία να επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές.

Η Στρατηγική Εταιρική Σχέση Ελλάδας – Γαλλίας, όσο και η Συμφωνία με τις ΗΠΑ, που θα ανανεωθεί για ακόμη 5 χρόνια, υπηρετούν το στόχο της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της ελληνικής άρχουσας τάξης, αναλαμβάνοντας ρόλο ”πρωτοπαλίκαρου” κι εμπλέκοντας το λαό στους επικίνδυνους ανταγωνισμούς που δυναμώνουν στην περιοχή και παγκόσμια, με θύματα τους λαούς», συνεχίζει η ίδια ανακοίνωση.

«Στο πλαίσιο αυτής της αντιλαϊκής στρατηγικής, με την οποία συμφωνούν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, κλιμακώνεται ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις αστικές τάξεις Ελλάδας και Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και μπαίνουν στο ιμπεριαλιστικό παζάρι κυριαρχικά δικαιώματα.

Γι’ αυτούς τους λόγους είναι κρίσιμο ζήτημα ο λαός να μην παρασυρθεί από υπερφίαλους πανηγυρισμούς και τυμπανοκρουσίες, να καταδικάσει την πολιτική της εμπλοκής και να επαγρυπνεί», καταλήγει η ανακοίνωση του ΚΚΕ.

Ελληνική Λύση: Αναμένουμε το πλήρες εύρος της συμφωνίας

"Η διαφαινόμενη αμυντική συνεργασία Ελλάδος - Γαλλίας ελπίζουμε να μην αποτελέσει πάλι μία «κακή αντιγραφή» των παγίων, προγραμματικών προτάσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ , αλλά να εφαρμοστεί στο πλήρες εύρος της. Εξαντλώντας στο ακέραιο τις πρόνοιες του άρθρου 42:7 της συνθήκης της Λισσαβώνας, του άρθρου 51 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ και της ορθής ερμηνεία του άρθρου 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, που περιλαμβάνει και την Τουρκική απειλή" αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση και προσθέτει:

"Αναμένουμε να γνωστοποιηθεί το πλήρες εύρος της συμφωνίας καθώς και το κόστος κτήσης των γαλλικών φρεγατών και το επίπεδο εξοπλισμού αυτών. Οι δηλώσεις του προέδρου Μακρόν για την υπεράσπιση της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας δικαιώνουν απόλυτα τον αγώνα μας για την επίτευξη της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας. Οι πρόσφατες δηλώσεις όμως του πρωθυπουργού που κάνουν λόγο για «υποχωρήσεις» έναντι της Τουρκίας, προκαλούν απορία. Πως ένα τρίτο κράτος θα αγωνιστεί για την δική μας εθνική κυριαρχία, όταν εμείς είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε μέρος αυτής;"

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Κρήτη - Ιάκωβος Τζαγκαράκης: το μεσημέρι η κηδεία του

Αντιεμβολιαστές: Δικογραφίες για ιστοσελίδες και λογαριασμούς στα social media

Παπαδόπουλος για Θήβα: 1700 σεισμοί από τον Ιούλιο μέχρι τώρα (βίντεο)