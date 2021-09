Κοινωνία

Σεισμός στην Κρήτη: Drone καταγράφει εικόνες αποκάλυψεις

Το μέγεθος της καταστροφής από ψηλά.

Συγκλονιστικές εικόνες από ψηλά κατέγραψε κάμερα drone μετά τον καταστροφικό σεισμό των 5,8 Ρίχτερ στην Κρήτη, που σημειώθκε το πρωί της Δευτέρας.

Ο ισχυρός σεισμός άφησε πίσω του έναν νεκρό που καταπλακώθηκε από τα συντρίμμια της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου και πάνω από είκοσι τραυματίες.

Οι ζημιές στα σπίτι των χωριών Αρκαλοχώρι και Πατσίδερο είναι τεράστιες.

Η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού, βρίσκονται σε επιφυλακή.

Πηγή: cretapost.gr

