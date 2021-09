Υγεία - Περιβάλλον

Ατύχημα με καρτ: Ο μικρός Φώτης μίλησε ξανά

Κάθε μέρα και καλύτερα ο 6χρονος Φώτης που τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια αγώνων καρτ στην Πάτρα. Τι λέει ο πατέρα του.

Επέστρεψε το χαμόγελο στην οικογένεια του 6χρονου Φωτή που τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια αγώνων καρτ στην Πάτρα, καθώς κάθε μέρα που περνά η υγεία του βελτιώνεται.

Ο 6χρονος, ο οποίος αποσωληνώθηκε με επιτυχία την προηγούμενη Πέμπτη πλέον μιλά κανονικά

Για σήμερα Τρίτη έχει προγραμματιστεί επίσκεψη ψυχολόγου στον μικρό Φώτη. Ο πατέρας του 6χρονου Φώτη είναι συγκινημένος και ανακουφισμένος αφού μέσα σε λίγες ημέρες ο γιος του αποσωληνώθηκε με επιτυχία και κάθε ώρα που περνά ανακτά όλο και περισσότερες δυνάμεις. «Όσο μαθαίνουμε καλά πράγματα, κερδίζουμε μάχες. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο, το υγειονομικό προσωπικό και τον γιατρό που παρακολουθεί τον Φώτη», είπε ο πατέρας του παιδιού.

Πατέρας 6χρονου: Έτσι συνέβη το ατύχημα – «Νόμιζα ότι λιποθύμησε και τον πήρα στα χέρια»

Ο πατέρας του μικρού Φώτη περιγράφει πώς έγινε το τρομακτικό ατύχημα και τις ώρες αγωνίας που έζησε η οικογένεια έκτοτε. «Βλέπαμε τον αγώνα, θέλαμε να περάσουμε καλά. Ξαφνικά είδαμε ένα καρτ από πάνω μας και από τότε τραβάμε τον Γολγοθά μας. Για να γίνει αυτό το πράγμα, η λογική μου λέει ότι δεν θα είχαν παρθεί τα κατάλληλα μέτρα. Με το που έγινε, νόμιζα ότι το παιδί λιποθύμησε και το πήρα στα χέρια. Δεν είχα καταλάβει, μετά είδα ότι ήταν κάτι πιο σοβαρά κι άρχισα να πηγαίνω μηχανικά, να βρω κάπου βοήθεια… Εκείνη την ώρα έγινε συνωστισμός για να δουν τι έγινε ο οδηγός, δυσκολεύτηκα να περάσω», ανέφερε ο πατέρας του μικρού.

Στο πλευρό της οικογένειας βρίσκονται και οι διοργανωτές των αγώνων και ο οδηγός του καρτ, οι οποίοι επισκέφθηκαν τον πατέρα του παιδιού στο Νοσοκομείο. «Έχουμε ήδη μιλήσει με τον πατέρα και μόλις ο Φώτης αναρρώσει θα θέλαμε να τον συναντήσουμε» δηλώνει στην «Πολιτεία» εκπρόσωπος των διοργανωτών.

Πηγή: flamis.gr

