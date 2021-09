Life

Μαυρικίου: στέλνουν βιογραφικά με γυμνές φωτογραφίες για να βγουν στο θέατρο (βίντεο)

Η κακοποίηση που υπέστη στον στρατό, η οργή για τις δηλώσεις στήριξης σε Φιλιππίδη - Λιγνάδη, η απάντηση στον Μόρτζο και η προαναγγελία για νέες καταγγελίες κατά ηθοποιών.

«Δεν ξανασυνεργάζομαι με ανθρώπους σκουπίδια, με εκφοβιστές, με βιαστές και ανθρώπους που εκβιάζουν σωματικά και ψυχολογικά άλλους», είπε στο «Πρωινό» ο θεατρικός παραγωγός Μαυρίκιος Μαυρικίου, ενώ στρεφόμενος και κατά όσων συναδέλφων τους κάνουν αμφίσημες δηλώσεις είπε ότι «και οι άνθρωποι που τους στηρίζουν είναι ίδιοι».

Σχολιάζοντας όσα δήλωσε ο Γιάννης Μόρτζος στο «Πρωινό» την Δευτέρα, είπε «δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας σπουδαίος και βαθιά πολιτισμένος άνθρωπος έχει τέτοια θέση, που ουσιαστικά έρχεται να σου “κλείσει το στόμα”».

«Και εγώ μιλάω για χρόνια με τέτοιους ανθρώπους γιατί αναγκάζομαι λόγω της δουλειάς μου», είπε αναφερόμενος στην υπόθεση του βιασμού υπέστη όταν ήταν στον Στρατό.

Μάλιστα, είπε ότι συνεργάστηκε μία φορά με τον Δημήτρη Λιγνάδη, αναφέροντας «Ο Λιγνάδης προλόγισε μια συναυλία για την ενίσχυση του ιδρύματος «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Ζητώ συγγνώμη δημόσια, δεν μπορούσα να το φανταστώ. Ήταν εκεί με 1.500 παιδιά. Του είχα κάνει και πρόταση να συνεργαστούμε, ευτυχώς δεν μπορούσε λόγω της θέσης του στο Εθνικό».

Αναφερόμενος στις πιέσεις που υπάρχουν στον χώρο του θεάματος και για σεξουαλική εκμετάλλευση, κυρίως νέων ανθρώπων είπε «με ρωτούν συχνά “εσύ που γράφεις τόσο ωραία τραγούδια, ωραίους στίχους, γιατί δεν έκανες μεγάλες επιτυχίες στα ραδιόφωνα;” και απαντώ “Γιατί δεν υπέκυψα”».

Αποκάλυψε μάλιστα ότι «μου έρχονται βιογραφικά και από αγόρια και από κορίτσια, που έχουν και γυμνές φωτογραφίες τους, βιογραφικά για να πάρουν τον ρόλο στο θέατρο».

Τέλος, σημείωσε ότι στα πηγαδάκια των καλλιτεχνών, «συζητούνται υποθέσεις ηθοποιών και σκηνοθετών που θα καταγγελθούν τον επόμενο καιρό. Πρέπει να το επιτρέψουμε να συμβεί».

