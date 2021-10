Παράξενα

Γκλάστονμπερι: Τα χέλια “χάνονται” από τα ναρκωτικά

Σοβαρές βλάβες προκαλούν στο υπό εξαφάνιση ψάρι οι υψηλές ποσότητες ναρκωτικών που ανιχνεύονται στα νερά του ποταμού.

Τα υψηλά επίπεδα κοκαΐνης και "έκσταση" που ανιχνεύθηκαν σε ποτάμι που διαρρέει την τοποθεσία στην οποία πραγματοποιείται το φεστιβάλ μουσικής του Γκλάστονμπερι, στη νοτιοδυτική Αγγλία, μπορεί να βλάπτουν σπάνιο είδος χελιού που ζει εκεί, σύμφωνα με Βρετανούς ερευνητές.

Οι ερευνητές του ουαλικού πανεπιστημίου Μπάνγκορ έλαβαν δείγματα από τον ποταμό Γουάιτλεϊκ, στην περιοχή όπου διεξάγεται το διάσημο φεστιβάλ μουσικής, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση, η οποία προσήλκυσε το 2019 περίπου 200.000 ανθρώπους.

Οι συγκεντρώσεις MDMA ("έκσταση") είχαν τετραπλασιαστεί μετά το φεστιβάλ και αυτές της κοκαΐνης είχαν επίσης αυξηθεί πολύ, καθώς οι θεατές του συνηθίζουν να ουρούν στη φύση.

"Η έρευνα αυτή δείχνει ότι οι ναρκωτικές ουσίες απελευθερώνονται σε επίπεδα που είναι αρκετά υψηλά ώστε να διαταράξουν τον κύκλο ζωής του ευρωπαϊκού χελιού, ανατρέποντας ενδεχομένως τις προσπάθειες που γίνονται για την διατήρηση αυτού του απειλούμενου είδους", σχολίασε ο Δρ Κρίστιαν Νταν, ένας από τους ερευνητές.

Λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού, η διεξαγωγή του φεστιβάλ του Γκλάστονμπερι ματαιώθηκε το 2020 και το 2021. Φέτος αντικαταστάθηκε από συναυλία που μεταδόθηκε διαδικτυακά.

