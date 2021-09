Μακρυγιάννη για Φιλιππίδη: συμφωνώ με την Κωνσταντινίδου ότι “θα μιλήσει η Δικαιοσύνη” (βίντεο)

Life

Τι είπε στο “Πρωινό” η πρωταγωνίστρια της σειράς “Ήλιος” του ΑΝΤ1 για τα δύσκολα χρόνια στην Σχολή της, την σκέψη να αφήσει την υποκριτική και τους παπαράτσι.

«Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με την άποψη της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου για τον Πέτρο Φιλιππίδη, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εμείς, πλέον υπάρχει η Δικαιοσύνη που θα μιλήσει και θα αποφανθεί», είπε στο «Πρωινό» της Τρίτης η Ντόρα Μακρυγιάννη.

Η πρωταγωνίστρια της καθημερινής σειράς «Ήλιος» του ΑΝΤ1, προσέθεσε ότι «πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι λέμε όταν έχουμε δημόσιο λόγο. Υπάρχει μια ανθρωποφαγία, αυτό που θες να πεις μπορεί να μην το πεις ακριβώς όπως θες να το πεις και μετά…».

Ακόμη αναφέρθηκε στους παπαράτσι και το πρόσφατο περιστατικό με δημοσιεύματα που την έφεραν ως θύμα κακοποίησης, χρησιμοποιώντας εικόνες από τα γυρίσματα της σειράς «Ήλιος», λέγοντας ότι «δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν ακόμη παπαράτσι» και διευκρινίζοντας ότι δεν θέλει να την φωτογραφίζουν χωρίς να την ρωτούν, γιατί αυτό «είναι σαν βιασμός. Δεν με ρωτάει κανείς, μου στερούν το δικαίωμα ακόμη και να τους πω “ναι, μπορείτε να με φωτογραφίσετε”».

«Η κακοποίηση μπορεί να έχει πολλές πλευρές, η γροθιά που μπορεί να φας μπορεί να σου έρθει ευθεία ή να έρθει υπόγεια. Εγώ έχω δεχθεί τέτοιες. Ήταν δύσκολα τα χρόνια της σχολής. Προσπαθούσα να τα φέρω σε βόλτα και τα δύο: να δουλεύω πολύ και να κάνω την Σχολή, με μεγάλες απαιτήσεις στην Σχολή, με κάποιες καταστάσεις στην Σχολή που δεν ταίριαζαν πολύ σε εμένα», περιέγραψε η δημοφιλής ηθοποιός.

Όπως είπε, «είχα σκεφθεί να μην ασχοληθώ με την υποκριτική, μετά την Σχολή. Είπα ότι έπρεπε να πάρω μια απόσταση και μετά ευτυχώς είπα να πάω σε μια οντισιόν, εκεί συνάντησα τον Τσαφούλια και είπα ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, με άλλες συμπεριφορές».

Ακόμη η Ντόρα Μακρυγιάννη αναφέρθηκε στις σχέσεις με τους συναδέλφους της, την νέα θεατρική παράσταση της και φυσικά την καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1, «Ήλιος», που προβάλλεται αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

