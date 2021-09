Συνταγές

Συνταγή: τορτελίνια με μπέικον, ντομάτα και κρέμα γάλακτος

Διάβασέ μου το...

Μια διαφορετική σάλτσα, που θα απογειώσει την γεύση του φαγητού, μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής “το Πρωινό”.

Τορτελίνια με μπέικον και κρέμα γάλακτος με την πλούσια γεύση των τυριών να τα απογειώνει, ετοίμασε ο Πέτρος Συρίγος, στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Τρίτης!

Όπως αναφέρει ο σεφ της εκπομπής, η συνταγή δεν είναι απλά πεντανόστιμη, είναι και γρήγορη, καθώς γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά.

Ακόμη, μας δείχνει και μας προτείνει μια ξεχωριστή σάλτσα, που μαζί με τα τορτελίνια, θα «τρελάνουν» τον ουρανίσκο μας.

Συστατικά για τα τορτελίνια με μπέικον, κρέμα γάλακτος ντομάτα και τυρί

1 πακέτο τορτελίνια (500 γρ)

150 γρ μπέικον σε κύβους

3 κ.τ.σ ελαιόλαδο

1 μικρό κρεμμύδι

2 σκ. σκόρδο

1 κονσέρβα αποφλοιωμένη τομάτα

150 ml κρέμα γάλακτος

150 γρ παρμεζάνα τριμμένη

1 κ.τ.γ μπούκοβο

αλάτι, πιπέρι, ζάχαρη

2 κ.τ.σ φρέσκο βασιλικό

Η συνταγή για τορτελίνια με μπέικον, κρέμα γάλακτος ντομάτα και παρμεζάνα

Κόβουμε την πανσέτα σε μικρούς κύβους. Βράζουμε τα Τορτελίνια σε μια μεγάλη κατσαρόλα με αλατόνερο. Ανοίγουμε την κονσέρβα και παίρνουμε τις τομάτες από μέσα και τις σπάμε με το χέρι σε ένα μπολ. Τα σουρώνουμε και τα λαδώνουμε ελαφρώς για να μη κολλήσουν μεταξύ τους. Σε ένα μεγάλο τηγάνι σοτάρουμε την πανσέτα που την έχουμε κόψει σε κύβους με λίγο ελαιόλαδο, στη συνέχεια προσθέτουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο, την καυτερή πιπεριά και τις τομάτες, αλάτι, πιπέρι και ζάχαρη. Σιγοβράζουμε για 5 λεπτά. Στη συνέχεια προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και βράζουμε για άλλα 3 λεπτά. Προσθέτουμε τα τορτελίνια μπόλικη παρμεζάνα(κρατήστε και για από πάνω) και ανακατεύουμε καλά. Σερβίρουμε με λίγο ψιλοκομμένο βασιλικό από πάνω για να δώσει ωραίο άρωμα.Τιπ

Ενναλακτικά αν θέλετε

Σωτάρουμε σε ενα τηγάνι την πανσέτα σε ελαιόλαδο μέχρι να γίνει τραγανή,στησυνέχεια τη βάζουμε σε χαρτί κουζίνας να στραγγίξει. (Αυτο το κάνω για να την

σερβίρουμε απο πανω την ώρα του σερβιρίσματος να εχει κατι τραγανό. αν

θέλετε εσεις μπορείτε να την αφήσετε μέσα στη σάλτσα).

