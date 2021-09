Κοινωνία

Ληστεία στην Μητροπόλεως: Βρέθηκε το κρυσφήγετο του 33χρονου

Βρήκαν ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του 33χρονου δραπέτη. Κατηγορείται για τρεις ένοπλες ληστείες. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Όπλα και πυρομαχικά και ναρκωτικά εντόπισαν οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) και της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής στο κρησφύγετο του 33χρονου ληστή με το τατουάζ στην Λεωφόρο Κατεχάκη, δραπέτη φυλακών, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας για τρεις ένοπλες ληστείες σε τράπεζες στην Αττική.

Ο 33χρονος εντοπίστηκε, στο πλαίσιο συνεργασίας της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) και της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, μαζί με μία 34χρονη, η οποία επίσης συνελήφθη.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, για -κατά περίπτωση- ληστεία κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, αντίσταση, νομοθεσία για τα όπλα και τα ναρκωτικά, περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο συλληφθείς με τον αναζητούμενο, κατά το τελευταίο δίμηνο, διέπραξαν 3 περιπτώσεις ληστειών σε καταστήματα τραπεζών σε περιοχές της Αττικής.

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, από την κατοχή τους και σε οικία, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πολεμικό τυφέκιο (καλάσνικοφ) με γεμιστήρα και 26 φυσίγγια,

19 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου,

2 πιστόλια με γεμιστήρες που περιείχαν 11 και 14 φυσίγγια αντίστοιχα,

3 γεμιστήρες πιστολιού και 28 φυσίγγια,

περίστροφο με 6 φυσίγγια,

ταχυγεμιστήρας περιστρόφου και 141 φυσίγγια,

νάιλον συσκευασία, με ηρωίνη βάρους 36,67 γραμμαρίων,

κινητά τηλέφωνα, κάρτες sim , χρήματα και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο 33χρονος από την 02-08-2021 παραβίασε τους όρους χορήγησης τακτικής άδειας απουσίας από κατάστημα κράτησης, όπου εξέτιε πολυετή ποινή φυλάκισης (46 ετών και 5 μηνών) και αναζητείτο.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ ο 33χρονος και στο Τμήμα Εκτελέσεως Ποινών της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών.

