Ναυμαχία της Ναυπάκτου: επετειακές εκδηλώσεις με Μίκη Θεοδωράκη

Η συμπλήρωση 450 χρόνων από τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου τιμάται φέτος με τραγούδια του διεθνή συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.

Ανοίγει την Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2021, η αυλαία των Επετειακών Εορτασμών του Δήμου Ναυπακτίας για τη συμπλήρωση των 450 χρόνων από τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου, με τη Μουσική Εκδήλωση της Μικτής Χορωδίας Ναυπάκτου που θα πραγματοποιηθεί στο Ενετικό Λιμάνι, ώρα 20:00’.

Η Μικτή Χορωδία, συνοδεία πενταμελούς ορχήστρας, τιμά το ιστορικό γεγονός με την παγκόσμια απήχηση τραγουδώντας τον διεθνή συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Ερμηνεύοντας αποσπάσματα από τους σημαντικότερους κύκλους τραγουδιών του, θα ταξιδέψει το κοινό στο μουσικό κόσμο του μεγάλου Έλληνα μουσουργού.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν αφηγηματικά τα σπουδαιότερα σημεία της ζωής και του έργου του και θα προβληθούν εικόνες από τις επισκέψεις του στη Ναύπακτο με έμφαση στη στενή σχέση που διατηρούσε με τη Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου.

ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΤΡΑΓΟΥΔΙ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΚΟΥΣΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΚΟΥΣΗ ΠΙΑΝΟ: ΖΙΖΗ ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΥ

ΖΙΖΗ ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΥ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ: ΝΙΚΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΘΑΡΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ ΚΟΝΤΡΑ ΜΠΑΣΣΟ: ΑΡΤΕΜΗΣ ΜΠΕΚΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΜΠΕΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΤΡΑΜΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ

