Μέγκαν Μαρκλ: Η δημόσια αποκάλυψη για την κόρη της Lilibet Diana

Τι αποκάλυψε και πρόκαλεσε μεγάλη χαρά στους θαυμαστές της;

Η Meghan Markle έκανε για πρώτη φορά δημόσια αποκάλυψη για την κορούλα της, Lilibet Diana, προκαλώντας απίστευτη χαρά στους φανατικούς θαυμαστές της.

Τόσο εκείνη όσο και ο σύζυγός της, Πρίγκιπας Harry αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της βασιλικής οικογένειάς της Αγγλίας ακόμα και σήμερα, πολλούς μήνες μετά την απόφασή τους να αφήσουν τη ζωή στο Παλάτι.

