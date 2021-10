Τεχνολογία - Επιστήμη

Καφές εργαστηρίου δημιουργήθηκε για πρώτη φορά

Μία εναλλακτική λύση για τη δημιουργία καφέ δημιουργήθηκε σε εργαστήριο.

Τον πρώτο εργαστηριακό καφέ δημιούργησαν ερευνητές του VTT Technical Research Centre στη Φιλανδία.

Πρόκειται για γενετικά τροποποιημένο καφέ που αναπτύχθηκε μέσω κυτταρικής γεωργίας, στην οποία εξάγονται κάποια κύτταρα από φυτά ή ζώα για να προχωρήσει στη συνέχεια η εργαστηριακή διαδικασία ανάπτυξης τους στην επιθυμητή μορφή.

Οι ερευνητές που δημιούργησαν τον καφέ υποστηρίζουν ότι, η γεύση και το άρωμά του δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει τον παραδοσιακό καφέ.

Η δημιουργία τροφίμων είναι αναπτυσσόμενος τομέας που έρχεται να καλύψει τα προβλήματα που προκύπτουν από διάφορα είδη καλλιεργειών από την κλιματική αλλαγή.

Έχουν γίνει προσπάθειες για δημιουργία κρέατος, θαλασσινών και γάλακτος, ενώ στην περίπτωση δημιουργίας καφέ θα λυθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η βιομηχανία του καφέ, λόγω της συνεχούς αύξησης της ζήτησης, σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή.

Πάντως, όλα τα προϊόντα έχουν πολύ δρόμο ακόμα για να φτάσουν σε γεύση αλλά και τιμές που να προσελκύουν το ευρύ κοινό.

