VICE Specials: “40 Χρόνια HIV - Τα Παιδιά της Ξεχασμένης Πανδημίας”

Το VICE Specials ανοίγει για πρώτη φορά τον φάκελο των παιδιών που γεννήθηκαν με HIV στην Ελλάδα. Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί στον ΑΝΤ1!

Την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου, το ελληνικό γραφείο του VICE παρουσιάζει στον ANT1 το ντοκιμαντέρ με τίτλο «40 Χρόνια HIV - Τα Παιδιά της Ξεχασμένης Πανδημίας»

Ο ιός του HIV και η νόσος του AIDS συμπληρώνουν φέτος 40 χρόνια ζωής. Η ξεχασμένη πανδημία μοιράζεται κοινά χαρακτηριστικά με αυτή της COVID-19. Τότε, όπως και τώρα, ένας άγνωστος ιός σκόρπισε τον φόβο, δεν είχε συγκεκριμένη θεραπεία και είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων σε παγκόσμια κλίμακα.

Το VICE και η εκπομπή VICE SPECIALS ανοίγουν για πρώτη φορά τον φάκελο των παιδιών που γεννήθηκαν με HIV στην Ελλάδα. Από τις αρχές του 2000, όταν βρέθηκε αποτελεσματικός τρόπος για να προλαμβάνεται η μετάδοση της λοίμωξης από τη μητέρα στο παιδί, είτε κατά την εγκυμοσύνη είτε κατά τη διάρκεια του τοκετού μέσω αντιρετροϊκής αγωγής, ο αριθμός των οροθετικών βρεφών μειώθηκε δραματικά. Παρόλα αυτά, και ενώ θα περίμενε κανείς να εξαλειφθεί το παιδιατρικό HIV, ακόμα και σήμερα γεννιούνται οροθετικά παιδιά και δυστυχώς, τα επίσημα επιδημιολογικά στοιχεία το επιβεβαιώνουν.

Το VICE μίλησε με εκ γενετής οροθετικούς νέους και συγγενείς τους και κατέγραψε τις προσωπικές τους ιστορίες και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν ως παιδιά. Όπως αποκαλύπτεται από τις αφηγήσεις τους, οι δυσκολίες αυτές ακόμα και σήμερα επηρεάζουν τη ζωή τους, λόγω του αναλλοίωτου κοινωνικού στίγματος που εξακολουθεί να συνοδεύει τον ιό, σαράντα χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση.

Ιατροί και ειδικοί, που έχουν περιθάλψει παιδιά θετικά στον ιό, μιλάνε στην κάμερα του VICE για τη σημερινή πραγματικότητα αλλά και για τα πρώτα είκοσι «μαύρα» χρόνια της λοίμωξης. Τότε που η κατάσταση ήταν εκτός ελέγχου και φρόντιζαν επί μήνες στις μονάδες τα παιδιά επειδή οι γονείς τους είχαν πεθάνει από AIDS.

VICE SPECIALS – Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου, 01:15, στον ΑΝΤ1.

Έρευνα - Παραγωγή: Κατερίνα Βασιλείου

Σκηνοθεσία: Κωστής Παπαδάκης

Κάμερα: Τάσος Σκαρής, Νίκος Βλαχάκης, Κωστής Παπαδάκης

Ήχος: Βασίλης Ζαμπίκος

Μοντέζ: Γωγώ Μπεμπέλου

