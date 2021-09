Πολιτική

Κορονοϊός: Ο Βασίλης Λεβέντης αποσωληνώθηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι γιατροί σε νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του Προέδρου της Ένωσης Κεντρώων.

Βελτιώθηκε η υγεια του Βασίλη Λεβέντη, που νοσηλεύεται στην ΜΕΘ με κορονοϊό, με τους γιατορύς να επιμένουν να μιλούν για κρίσιμα 24ώρα.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

"Σήμερα 28/9/2021, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κος Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, παρουσίασε ελαφρά βελτίωση και αποσωληνώθηκε.

Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σταθερή επί του παρόντος".

Πρόσφατα, ο γιος του Βασίλη Λεβέντη, Μάριος Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο Facebook, αναφέρεται στη μάχη που δίνει ο πατέρας του με τον κορονοϊό στην ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού».

Μεταξύ άλλων χαρακτηρίζει «σκληρή» και «άνιση» τη μάχη που δίνει ο πατέρας του με τον ιό, ευχαριστεί τον κόσμο για το ενδιαφέρον, την αγάπη και τη στήριξη και καλεί όποιον το επιθυμεί «να κάνει μια προσευχή».

Από το Σάββατο στην Εντατική

Ο κ. Λεβέντης είχε διαγνωστεί προ δύο εβδομάδων με κορονοϊό και είχε μεταβεί στο νοσοκομείο, όπου του δόθηκαν οδηγίες για κατ' οίκον νοσηλεία και τέθηκε σε καραντίνα.

Η υγεία του όμως επιδεινώθηκε και το Σάββατο μετέβη εκ νέου στο νοσοκομείο. Μέσα σε δύο ώρες από την άφιξη του εκεί, οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να διασωληνωθεί.

Ο κ. Λεβέντης έχει βαριά πνευμονία και σύμφωνα με την αξονική τομογραφία, έχει υποστεί εκτεταμένες βλάβες, λόγω των επιπλοκών.





Ειδήσεις σήμερα:

Αντετοκούνμπο: Γιατί έκανα το εμβόλιο

“Άγριες Μέλισσες”: απόσπασμα από το επεισόδιο της Τρίτης (βίντεο)

Αντιεμβολιαστές: Δικογραφίες για ιστοσελίδες και λογαριασμούς στα social media