Πολιτισμός

Πέθανε ο Παύλος Φιλίππου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από τη ζωή ο Παύλος Φιλίππου. Το "αντίο" του Σπύρου Μπιμπίλα.

Έφυγε από τη ζωή σήμερα ο Παύλος Φιλίππου, ο σκηνοθέτης που έκανε σπουδαία καριέρα στη Φίνος Φιλμ.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του ;έκανε γνωστή το μεσημέρι της Τρίτης ο Σπύρος Μπιμπίλας, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

«Σήμερα έφυγε από την ζωή ένας από τους πιο δυναμικούς σκηνοθέτες του Ελληνικού κινηματογράφου με δεκάδες ταινίες στο ενεργητικό του.. Στην περίοδο του πολέμου ήταν ανταποκριτής της fox και κινηματογραφούσε με κινδύνους τα γεγονότα. Ξεκίνησε από διευθυντής φωτογραφίας και κατάφερε να γίνει και παραγωγός με πολύ καλό όνομα αφού πάντα πλήρωνε αξιοπρεπώς τους ηθοποιούς. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας ΠΑΥΛΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ», έγραψε στην ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΕΗ.

Ειδήσεις σήμερα:

Φορολοταρία: Δείτε εδώ αν κερδίσατε 1000 ευρώ!

Κορονοϊός: Ο Βασίλης Λεβέντης αποσωληνώθηκε

Ληστεία στην Μητροπόλεως: Βρέθηκε το κρυσφήγετο του 33χρονου