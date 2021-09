Κόσμος

Τουρκία: Συλλήψεις φοιτητών για τα... ενοίκια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες φοιτητές διαδήλωναν και κατέληξαν με χειροπέδες.

Η τουρκική αστυνομία ανέλαβε σήμερα δράση εναντίον φοιτητών, έπειτα από σειρά διαμαρτυριών για τις υψηλές τιμές των ενοικίων, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Περίπου 80 φοιτητές τέθηκαν υπό κράτηση στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Από την έδρα του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης εκδόθηκε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι 28 άτομα συνελήφθησαν στην ασιατική πλευρά της πόλης και όλα έχουν αυτή τη στιγμή αφεθεί ελεύθερα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 17 γυναίκες και 11 άνδρες τέθηκαν υπό κράτηση επειδή αρνήθηκαν να διαλύσουν μια «παράνομη» διαμαρτυρία παρά το γεγονός ότι τους ζητήθηκε να το κάνουν.

Καθώς τα ενοίκια αυξάνονται στην Τουρκία, οι φοιτητές ζητούν φθηνή στέγαση και σε ένδειξη διαμαρτυρίας κοιμούνται εδώ και ημέρες σε πάρκα.

Ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν επέκρινε δριμύτατα χθες, Δευτέρα, τη διαμαρτυρία τους και χαρακτήρισε τους διαδηλωτές «αποκαλούμενους φοιτητές».

Ειδήσεις σήμερα:

Αντιεμβολιαστές: Δικογραφίες για ιστοσελίδες και λογαριασμούς στα social media

Παπαδόπουλος για Θήβα: 1700 σεισμοί από τον Ιούλιο μέχρι τώρα (βίντεο)

Μακρυγιάννη για Φιλιππίδη: συμφωνώ με την Κωνσταντινίδου ότι “θα μιλήσει η Δικαιοσύνη” (βίντεο)