“Game of chefs”: οι “Blind Taste” auditions της Τρίτης (εικόνες)

3 Κορυφαίοι Chefs

3 Διαφορετικές Φιλοσοφίες

1 Μεγάλος Νικητής

Η πιο καυτή μάχη… ξεκίνησε!

Το «Game Of Chefs» ανοίγει και πάλι στις 21:00 την κουζίνα του για να υποδεχτεί τους αποψινούς διαγωνιζόμενους.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου θα τους καλωσορίσει στις «Blind Taste Test» Auditions και εκείνοι θα σηκώσουν τα… μανίκια για να δημιουργήσουν το πιάτο που θα τους δώσει το εισιτήριο για να περάσουν στη φάση του Boot Camp και να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και 50.000 ευρώ!

Οι τρεις κριτές, Άγγελος Λάντος, Βασίλης Μουρατίδης και Άνταμ Κοντοβάς, θα δοκιμάσουν στα… τυφλά τα πιάτα των διαγωνιζόμενων και θα δώσουν τα «μαχαίρια» τους σε όσους καταφέρουν να ξεχωρίσουν με τη γαστρονομική τους πρόταση.

Ανάμεσα στους παίκτες που θα διαγωνιστούν απόψε είναι οι: Φραγκίσκος Μπαλαρίνης, Ιάσονας Ζυγούρας, Κατερίνα Αβντούλη, Στέργιος Πατσάκας, Γιάννης Κουτεράνης.

Ο Φραγκίσκος φτάνει στο «Game Of Chefs» με την οικογένειά του. Από μικρό παιδί ονειρευόταν να γίνει μάγειρας. Ο λόγος που ήρθε στο παιχνίδι είναι για να πάει στον τελικό, να εξελιχθεί, να γίνει καλύτερος και να γνωρίσει τους τρεις σεφ. Είναι τελειομανής και πιστεύει πως η διαφορά είναι στη λεπτομέρεια. Στην κουζίνα, είναι μεθοδικός, όλα τα έχει υπό έλεγχο και μένει πολύ ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα του πιάτου του. Το πρώτο πράγμα που σχολιάζουν οι κριτές, είναι ότι το πιάτο του δεν είναι καθαρό και έχει δαχτυλιές. Στο stress room, περνάει δύσκολα εξαιτίας των αυστηρών σχολίων που ακούει. Όταν μπαίνει στην αρένα, οι σεφ του λένε πως η ιδέα του να φτιάξει αυτό το πιάτο ήταν φοβερή, αλλά υπήρχε ένα φάουλ: τα wasabi nuts που χρησιμοποίησε στην παρασκευή ήταν έτοιμα. Ο Φραγκίσκος εξομολογείται πως το μεγαλύτερό του όνειρό είναι να πάρει ένα αστέρι Mισελέν. Οι κριτές του ζητούν να μετρήσει αντίστροφα και του αποκαλύπτουν και οι τρεις μαζί την απόφασή τους. Κατάφερε, τελικά, να περάσει στο Boot Camp;

Ο Ιάσονας έρχεται στο «Game Of Chefs» μαζί με τη σύζυγό του. Όταν της μαγείρεψε θαλασσινά εκείνη του είπε πως μια μέρα θα τον παντρευτεί και το έκανε. Απόψε, θα φτιάξει ψάρι γιατί, όπως λέει, του φέρνει γούρι. Την πρώτη του συνταγή την έκανε όταν παρακολούθησε στη τηλεόραση την Βέφα Αλεξιάδου να φτιάχνει pancakes. Η μητέρα του έμεινε άφωνη όταν είδε ότι τα είχε καταφέρει. Ο Ιάσονας μπαίνει στην κουζίνα με αυτοπεποίθηση. Είναι πολύ ικανοποιημένος όταν δοκιμάζει το φαγητό του, αλλά όπως λέει χαρακτηριστικά δεν έχει και δύο αστέρια Μισελέν! Οι κριτές εντυπωσιάζονται από την εικόνα του πιάτου, αλλά βρίσκουν αστοχίες στη γεύση. Ο Ιάσωνας περιμένει δύο θετικές ψήφους και φοβάται πολύ τον Άγγελο Λάντο. Θα τα καταφέρει;

Η Κατερίνα έχει καταγωγή από το Κόσοβο και ζει στην Ελλάδα. Είναι επαγγελματίας privet chef. Στην κουζίνα, μπαίνει πολύ σίγουρη και έχει πολλές ιδέες για το πιάτο της. Θέλει να εντυπωσιάσει τον Άγγελο Λάντο. Ετοιμάζει τις παρασκευές της με ηρεμία, αλλά η τόση χαλαρότητα δε θα της βγει σε καλό. Τελικά, δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει όλα όσα είχε σχεδιάσει. Στο stress room, μπαίνει προβληματισμένη και κρύβει το πρόσωπό της με όσα ακούει. Ο Άγγελος Λάντος ανατριχιάζει με τη γεύση του πιάτου της. Στην αρένα, είναι φοβισμένη γιατί ξέρει τα λάθη της. Εξομολογείται στους κριτές ότι εργάζεται για έναν διάσημο παρουσιαστή. Ο Βασίλης Μουρατίδης της λέει να αφήσει τις «ζουζουνιές» και να τους πει τι πήγε στραβά, ενώ ο Άνταμ Κοντοβάς της λέει πως ευτυχώς δεν έβαλε στο πιάτο της όλα όσα είχε στο μυαλό της.

Ο Στέργιος έχει δικό του εστιατόριο με αμερικάνικη κουζίνα. Το αγαπημένο του φαγητό είναι το μπέργκερ και αυτό θα ετοιμάσει για τους κριτές. Δυστυχώς, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα περιμένει. Ακούει με προσοχή την κριτική των σεφ, στο stress room, και βγαίνει στην αρένα έτοιμος να αιτιολογήσει τα λάθη του. Ο Βασίλης Μουρατίδης ενθουσιάζεται με τη γεύση που έχουν τα μπιφτέκια, ενώ ο Άγγελος Λάντος δεν μένει ευχαριστημένος από τα κρεμμύδια. Οι σεφ εκτιμούν τον επαγγελματισμό, αλλά και τον χαρακτήρα του. Πώς, όμως, ψήφισαν;

Ο Γιάννης, στην κουζίνα, είναι χαλαρός. Αντιμετωπίζει, με χιούμορ, όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, αλλά τελικά δεν είναι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Ο Άνταμ Κοντοβάς βρίσκει κόκαλο στο ψάρι του, ενώ ο Άγγελος Λάντος λέει στον Γιάννη ότι το πιάτο του δεν του θυμίζει καθόλου φρικασέ. Οι κριτές διαφωνούν μεταξύ τους και δυσκολεύονται να αποφασίσουν. Άραγε, τα λάθη που έκανε ο Γιάννης θα τον εμποδίσουν να συνεχίσει στην επόμενη φάση του «Game Of Chefs»;

