Σεισμός στη Θήβα

Στο "χορό" των Ρίχτερ η Θήβα. Τι λέει ο Άκης Τσελέντης για τους αλλεπάλληλους σεισμούς στην περιοχή.

Νέος σεισμός σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη Θήβα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση σημειώθηκε στις 14:41 και είχε μέγεθος 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 3 χιλιόμετρα ανατολικά - βορειοανατολικά της Θήβα με εστιακό βάθος με εστιακό βάθος 71,8 χιλιομέτρων.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών Άκης Τσελέντης για τα ρήγματα της Θήβας μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο κ. Τσελέντης είπε ότι «δεν βλέπει μεγάλο σεισμό». «Το ρήγμα που έχει ενεργοποιηθεί δεν μπορεί να δώσει μεγάλο σεισμό», εξήγησε χαρακτηρίζοντας στη συνέχεια «εγκληματικές» τις δηλώσεις ότι περιμένουμε σεισμό 6,5 Ρίχτερ στην περιοχή. «Πρέπει να παρέμβει εισαγγελέας».

