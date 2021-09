Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβόλια σε παιδιά: οι δήμοι αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμπραξη των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας με τους Δήμους για την ενίσχυση των εμβολιασμών σε παιδιά και εφήβους

Τηλεδιάσκεψη για τον ρόλο και την συμβολή των Δήμων στην ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων για τα οφέλη του εμβολιασμού παιδιών και εφήβων 12-17 ετών συνδιοργανώθηκε από τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών.

Συμμετείχαν οι Υπουργοί κ.κ. Νίκη Κεραμέως, Θάνος Πλεύρης, Μάκης Βορίδης, Ζέττα Μακρή καθώς και ο Προέδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και του Δήμου Αττικής και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας κ. Ανδρέας Κωνσταντόπουλος.

Η διαδικτυακή συνάντηση διοργανώθηκε με στόχο τη σύμπραξη των συναρμόδιων Υπουργείων και των Δήμων, ώστε να συζητηθούν επιπρόσθετοι τρόποι ενημέρωσης των γονέων και των κηδεμόνων για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19, ώστε να προστατευθούν πρωτίστως τα ίδια τα παιδιά, το κοινωνικό σύνολο και η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, αφού ανέδειξε τον καίριο ρόλο Δήμων και παιδιάτρων στην καταπολέμηση της πανδημίας και ειδικότερα στην εμβολιαστική στρατηγική στις ηλικίες 12-17 ετών, πρότεινε δύο άξονες δράσεων:

Ι) Διοργάνωση εκδηλώσεων/τηλεδιασκέψεων με παιδιάτρους, γονείς και κηδεμόνες, μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας ώστε να δοθούν επιστημονικές απαντήσεις σε ερωτήματα.

ΙΙ) Αναπαραγωγή ενημερωτικού υλικού, όπως:

α) Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών (ΕΕΕ): ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

β) Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων για τον εμβολιασμό παιδιών και εφήβων από τις κ.κ. Θεοδωρίδου και Παπαευαγγέλου και απαντήσεις σε ερωτήματα:

γ) Τηλεοπτικό σποτ:

Κοινός στόχος όλων είναι να αυξηθούν οι εμβολιασμοί των παιδιών, για την ασφάλεια των ίδιων και τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα.

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης ανέφερε: «Η ενίσχυση του εμβολιασμού στις ηλικίες 12-17, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα στο συνολικό πλαίσιο των δράσεων του Υπουργείου Υγείας με στόχο την προστασία των παιδιών και των εφήβων καθώς και στη δημιουργία «τείχους ανοσίας» έναντι του SARS-CoV-2. Με αυτή την έννοια, η στενή και δημιουργική συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων και Φορέων είναι καθοριστική για την επίτευξη του κοινού μας στόχου. Η συμμαχία Κυβέρνησης, Περιφερειών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον έλεγχο της Covid-19 είναι γεγονός που μας δίνει αισιοδοξία για την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Βορίδης επεσήμανε την αναγκαιότητα να υπάρξει από την πλευρά των Δήμων ενδελεχής ενημέρωση προς τους δημότες για το ζήτημα των εμβολιασμών με στόχο τη θωράκιση της δημόσιας υγείας των τοπικών κοινωνιών και κάλεσε την ΚΕΔΕ να συντονίσει τον διαμοιρασμό ενημερωτικού υλικού μέσω του οποίου θα επικοινωνηθούν τα οφέλη του εμβολιασμού σε νέους και εφήβους.

Ειδήσεις σήμερα:

Επεισόδια στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης: Τραυματισμοί και συλλήψεις (εικόνες)

Καραμανλής για σεισμό στην Κρήτη: αποζημιώσεις με μια αίτηση

Γιάνης Βαρουφάκης: Πέθανε ο πατέρας του