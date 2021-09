Κοινωνία

Κορονοϊός: δεκάδες πρόστιμα σε επιβάτες λεωφορείων

Σε εκτεταμένους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στους σταθμούς Κηφισού και Λιοσίων, εντοπίστηκαν δεκάδες παραβάσεις.

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, το πενθήμερο 22 έως 26 Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), στους Σταθμούς των Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού και Λιοσίων, έλεγχοι επιβατών σε 76 δρομολόγια λεωφορείων.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε 25 επιβάτες, οι οποίοι δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα επιβίβασης (πιστοποιητικό εμβολιασμού, πιστοποιητικό νόσησης, διενέργεια αρνητικού rapid test).

