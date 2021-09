Αθλητικά

Στίβος - Τεντόγλου: Υποψήφιος για κορυφαίος της χρονιάς στην Ευρώπη

Οι φίλοι του στίβου μπορούν να ψηφίσουν τον αθλητή μας στα social της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας σε Instagram, Facebook και Twitter έως τις 3 Οκτωβρίου.

Υποψήφιος για τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή της χρονιάς στην Ευρώπη είναι ο Μίλτος Τεντόγλου, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκό Ομοσπονδία. Ο "χρυσός" ολυμπιονίκης του μήκους και κορυφαίος στον κόσμο βάσει επίδοσης, αποτελεί ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση ενός ακόμη σπουδαίου τίτλου.

Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι αποτελεί πλέον έναν από τους αστέρες του παγκόσμιου αθλητισμού κι αυτό χάρη στις εξαιρετικές εμφανίσεις στο σύνολο των αγώνων, όπου συμμετείχε. Ο Τεντόγλου ήταν υποψήφιος στην ψηφοφορία της ενότητας ανερχόμενος αθλητής της Ευρώπης το 2017 και το 2018.

