R. Kelly: Ο τραγουδιστής κρίθηκε ένοχος για σωματεμπορία

Πίσω από τα "κάγκελα" ο τραγουδιστής, εν αναμονή της ποινής, η οποία θα εκδοθεί στις 4 Μαΐου 2022.

Ο γνωστός τραγουδιστής της R&B και της pop, R. Kelly κρίθηκε ένοχος για σωματεμπορία, καθώς έχει κατηγορηθεί ότι διοικούσε ένα κύκλωμα εμπορίας και διακίνησης γυναικών.

Σύμφωνα με τους The New York Times, ο 54χρονος R. Kelly κρίθηκε ένοχος για εννέα κατηγορίες,μεταξύ αυτών και η σωματεμπορία.

Μετά από εννέα ώρες διαβουλεύσεων, το δικαστήριο τον καταδίκασε για τις παραβιάσεις και θα οδηγηθεί στη φυλακή.

Με βάση το ρεπορτάζ, όταν διαβάστηκε η ετυμηγορία καθόταν ακίνητος στην αίθουσα του δικαστηρίου καθώς κρίθηκε ένοχος και για τις εννέα κατηγορίες εναντίον του και η έκφραση του προσώπου του ήταν κρυμμένη πίσω από μία μάσκα.

