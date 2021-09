Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. Πόσες νέες μολύνσεις και σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν το προηγούμενο 24ωρο.

Νέο άλμα καταγράφηκε την Τρίτη στοιυς θανάτους ασθενών από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα, ενώ παραμένει σε υψηλά επίπεδα ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας σε όλη την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τρίτη 2.978 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 2.978 κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 12 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, στην Αττική εντοπίστηκαν 560 νέα κρούσματα του ιού και στην Θεσσαλονίκη με 435 νέα κρούσματα.

Στην Λάρισα εντοπίστηκαν άλλα 183 και στην Ξάνθη άλλα 122 κρούσματα κορονοϊού, 93 νέες μολύνσεις καταγράφηκαν στην Ημαθία, στην Πιερία επιβεβαιώθηκαν 76 νέα κρούσματα κορονοϊού, στην Χαλκιδική βρέθηκαν ακόμη 73 φορείς του κορονοϊού και στην Πέλλα ακόμη 72 κρούσματα κορονοϊού.

Προβληματισμό προκαλούν και τα ευρήματα στα λύματα, που δείχνουν εβδομαδιαία αύξηση στο ιικό φορτίο έως 198%.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: