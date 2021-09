Πολιτική

Σεισμός στο Ηράκλειο - Μητσοτάκης: Άμεση ενίσχυση στους πληγέντες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις σεισμόπληκτες περιοχές του Ηρακλείου περιόδευσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στις πληγείσες περιοχές του Ηρακλείου, περιόδευσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τον σεισμό των 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Πρώτος σταθμός της περιοδείας του πρωθυπουργού ήταν το Χουδέτσι. Εν συνεχεία μετέβη στο Αρκαλοχώρι, όπου τον υποδέχτηκε το κυβερνητικό κλιμάκιο που βρίσκεται στο νησί και τοπικοί φορείς.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την κατάσταση στην περιοχή στο κέντρο επιχειρήσεων που έχει στηθεί στο δημοτικό σχολείο του Αρκαλοχωρίου.

Επισκέφθηκε και το παλιό τμήμα της κωμόπολης όπου βρίσκονται και τα περισσότερα από τα κτίρια στα οποία έχουν καταγράφει σοβαρές ζημιές.

Ο κ. Μητσοτάκης είχε τη δυνατότητα να συνομιλήσει με κατοίκους που του εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για την κατάσταση που βιώνουν, ζητώντας την στήριξη της πολιτείας.

Άμεση ενίσχυση ενος εκατ. ευρώ σε πληγέντες δήμους

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε άμεση ενίσχυση 1 εκατομμυρίου ευρώ για τους δύο δήμους, Μινώα Πεδιάδας και Αρχανών - Αστερουσίων, που έχουν πληγεί και τόνισε ότι η πολιτεία θα σταθεί αρωγός στους πληγέντες.

Ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι δεν θα καθυστερήσουν οι αποζημιώσεις για τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές ενώ ερωτηθείς για το ύψος των αποζημιώσεων, απάντησε "θα το δούμε, δεν υπάρχει πλαφόν".

"Θα τα ξαναφτιάξουμε όλα. Το πλαίσιο κρατικής αρωγής παρέχει τη δυνατότητα για γρήγορη και ουσιαστική στήριξη σε θύματα φυσικών καταστροφών" είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης και εξέφρασε την πεποίθηση - όπως την μετέφεραν οι σεισμολόγοι - ότι ο χθεσινός σεισμός ήταν ο κύριος.

Υπενθύμισε ότι στο πλαίσιο που ενεργοποιήθηκε και στην Εύβοια, ένας πολίτης που έχει χάσει το σπίτι του θα μπορεί να προσδοκά άμεσα 20.000 ευρώ, 14.000 στεγαστική συνδρομή και 6.000 κρατική αρωγή. Επίσης, τόνισε ότι θα αξιοποιηθεί το πρόγραμμα ESTIA του Υπουργείου Μετανάστευσης καθώς υπάρχουν άδεια - όπως είπε - διαμερίσματα στο Ηράκλειο, στα οποία θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν σεισμόπληκτοι.

Σημαντικές ζημιές στα σχολεία - Σε κοντέινερ η διδασκαλία και με τηλεκπαίδευση

Αναφορικά με τα σχολεία εξέφρασε τη λύπη του για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και τόνισε ότι είναι πολλές και σημαντικές οι ζημιές. Σημείωσε ότι το Υπουργείο Υποδομών εργάζεται πυρετωδώς για να γίνουν γρήγορα η καταγραφή των ζημιών και να αποσταλούν κοντέινερ, όπου χρειάζεται, για να συνεχιστούν τα μαθήματα. "Όπου χρειάζεται εν τω μεταξύ θα ενεργοποιηθεί εκ νέου και η τηλεκπαίδευση".

Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε στήριξη για τις επιχειρήσεις, ενώ η κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για να υπάρξουν διευκολύνσεις σε δανειολήπτες.



Παράλληλα, όσοι σεισμόπληκτοι έχουν εκδώσει τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, δεν θα πληρώσουν τον φόρο για το 2021, το 2022 και το 2023.

Πηγή: Cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 2978 νέα κρούσματα την Τρίτη

Ελλάδα - Γαλλία: Το πλήρες κείμενο της ιστορικής συμφωνίας

Σεισμός στη Θήβα