Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε ο “ευγενικός ληστής” με την χειραψία

Έδινε χειραψία και δήλωνε θύμα του πολιτικού συστήματος. Σε πόσα χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε

Λήστευε καφετέριες και καταστήματα ψιλικών υπό την απειλή ψεύτικου πιστολιού και αποχωρώντας έδινε χειραψία στα θύματά του, ενώ άφηνε σημείωμα με το οποίο ζητούσε συγγνώμη, αποδίδοντας την ενέργειά του στη δυσχερή οικονομική του κατάσταση, αλλά και στο... πολιτικό σύστημα.

Ο αποκαλούμενος ως "ευγενικός ληστής", ή "ληστής με τη χειραψία", βρέθηκε σήμερα ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για μία ληστεία που κατηγορείται ότι διέπραξε τον Φεβρουάριο του 2019 στην Κατερίνη, με "λεία" 300 ευρώ και τσιγάρα. Είχαν προηγηθεί τουλάχιστον έξι ακόμη ληστείες από τις αρχές του έτους, όλες στη Θεσσαλονίκη, για τις οποίες όμως εκκρεμεί η δίκη.

Για την υπόθεση της Κατερίνης το δικαστήριο τον καταδίκασε σε κάθειρξη οκτώ ετών και τριών μηνών, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού, αφού τον έκρινε ένοχο για ληστεία και απόδραση κρατουμένου. Η δεύτερη πράξη του αποδόθηκε επειδή το διάστημα εκείνο είχε παραβιάσει ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές της Νιγρίτας, όπου εξέτιε ποινή για ανάλογη πράξη και ενδοοικογενειακή βία, και θεωρείτο "δραπέτης".

Ο ίδιος στην απολογία του ομολόγησε την πράξη του και ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα. Για την ίδια ληστεία κατέστησαν κατηγορούμενα άλλα τέσσερα άτομα (δύο άνδρες και δύο γυναίκες). Οι τρεις εξ αυτών καταδικάστηκαν ως απλοί συνεργοί στη ληστεία και μία για υπόθαλψη εγκληματία. Το δικαστήριο επέβαλε στην περίπτωσή τους ποινές από φυλάκιση 3 μηνών έως κάθειρξη 5 ετών και 4 μηνών. Δύο εκ των συγκατηγορουμένων του 28χρονου, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, καλούνται να εκτίσουν την ποινή τους στη φυλακή.

