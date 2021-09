Belharra: Οι νέες φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού (βίντεο)

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των νέων αποκτημάτων του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Πότε αναμένεται να παραδοθούν στην Ελλάδα από τη Γαλλία.

Οι φρεγάτες FDI HN, γνωστές ως “Belharra”, είναι το νέο απόκτημα του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, μετά τις σημερινές επίσημες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το Παρίσι.

Οι δύο πρώτες φρεγάτες θα παραδοθούν το 2025, ενώ η τρίτη το 2026.

Η FDI HN διαθέτει δυνατότητες συνεχούς ελέγχου του εναέριου και θαλάσσιου χώρου και αυτονομία δράσης για την υποστήριξη των αμυντικών και πολιτικών στόχων.

Εξοπλίζεται με προηγμένο ραντάρ SeaFire, αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30, πυροβόλο 76 χιλιοστών και σύστημα RAM 21 πυραύλων για την προστασία του σκάφους από αέρος, ξηράς και θαλάσσης. Παράλληλα, διαθέτει σόναρ Captas-4 καθώς και ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα MH-60R.

Αναφορικά με τα όπλα της φρεγάτας κατά πλοίων, το “οπλοστάσιο” της FDI HN περιλαμβάνει πυραύλους Exocet, που έχουν τη δυνατότητα να πλήξουν στόχους σε μεγάλη απόσταση.

?????????? Greece signs a Memorandum of Understanding with Naval Group and @byMBDA to open negotiations for the supply of three FDI HN plus one optional.

The FDI HN frigates will be built at Naval Group's shipyard in Lorient, where the 2nd of the series has just entered production. pic.twitter.com/uXHFGM7Mxy